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Eğitim Sen Gaziantep Kadın Meclisi, kız çocukları için MESEM'i eleştirdi

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Eğitim Sen Gaziantep Kadın Meclisi, kız çocukları için MESEM'i eleştirdi
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Eğitim Sen Gaziantep Kadın Meclisi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocuklarının şiddet, istismar, çocuk işçiliği ve zorla evliliklerle hak ihlaline uğradığını belirtti. Meclis, MESEM'e tepki göstererek 'Çocukların yeri işyerleri değil, okullardır' dedi.

(GAZİANTEP) - Eğitim Sen Gaziantep Kadın Meclisi, kız çocuklarının yoksulluk, şiddet, istismar, çocuk işçiliği ve erken yaşta zorla evlilikler nedeniyle hak ihlalleriyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Çocukların yeri işyerleri değil, okullardır" açıklamasını yaptı.

Eğitim Sen Gaziantep Şube Kadın Sekreteri Gül Fidan Özpolat, Eğitim Sen Gaziantep Kadın Meclisi adına 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Özpolat, dünya genelinde otoriterleşmenin, savaşların ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derinleştiğine dikkat çekerek; Filistin, Sudan ve Afganistan başta olmak üzere çatışma ve ağır hak ihlallerinin yaşandığı bölgelerde kız çocuklarının yaşamlarının tehdit altında olduğunu ifade etti.

"Hiçbir savaş, hiçbir siyasal iktidar, hiçbir dinsel ya da geleneksel gerekçe, kız çocuklarının temel haklarının ellerinden alınmasını meşrulaştıramaz" diyen Özpolat, Türkiye'de de kız çocuklarının yoksulluk, çocuk işçiliği, erken yaşta ve zorla evlilikler, şiddet, istismar ve ayrımcılık nedeniyle hak kayıpları, ekonomik kriz ve kamusal sosyal desteklerin yetersizliğinin kız çocuklarının eğitimden uzaklaşma riskini artırdığını ifade etti.

"EĞİTİM HAKKI KESİNTİSİZ GÜVENCE ALTINA ALINMALI"

Kız çocuklarının eğitim hakkının yalnızca okula kayıtlı olmalarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Özpolat, her çocuğun nitelikli, kamusal, bilimsel, laik, anadilinde ve toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan eğitime kesintisiz erişebilmesi gerektiğini belirtti.

Eğitim politikalarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin dışlanmasını ve karma eğitimi tartışmaya açan yaklaşımları eleştiren Özpolat, eğitim sisteminin kız çocuklarını geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine mahküm etmek yerine özgür düşünmelerini, yeteneklerini geliştirmelerini ve kendi geleceklerini belirlemelerini sağlayacak şekilde yapılandırılması gerektiğini kaydetti.

"ÇOCUKLARIN YERİ İŞYERLERİ DEĞİL, OKULLARDIR"

Çocuk işçiliği ve Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden çocuk emeğinin yaygınlaştırılmasına tepki gösteren Özpolat, eğitim çağındaki çocukların ucuz iş gücü olarak görülmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Özpolat, "Çocuk yaşta ve zorla evliliklerin, çocuk işçiliğinin, istismarın ve şiddetin önlenmesi; kız çocuklarının eğitimden kopmasının engellenmesi için kamusal, bütünlüklü ve hak temelli sosyal politikalar hayata geçirilmelidir. Çocukların yeri işyerleri değil, okullardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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