Eğitim-Sen'den Giresun Üniversitesi Rektörü Can'a Çağrı: "Üniversitede Gerici ve Ayrımcı Yaklaşımlar Kabul Edilemez"

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) - Eğitim-Sen Giresun İl Temsilcisi Yıldıray Bıçak, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can'a çağrıda bulunarak, üniversitede öğrenciler üzerinde baskı kurduğu, ayrımcı ve gerici tutumlar sergilediği öne sürülen akademik personel hakkında işlem yapılmasını istedi.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Se) Giresun Şubesi üyeleri, Atatürk Meydanı'nda yaptıkları açıklamayla Giresun Üniversitesi'nde yaşananlara ilişkin tepkilerini dile getirdi.

Eğitim-Sen Giresun İl Temsilcisi Yıldıray Bıçak, Eğitim-Sen olarak Aralık 2025'ten bu yana Giresun Üniversitesi Rektörlüğü'nden görüşme talep ettiklerini ancak taleplerine olumlu yanıt alamadıklarını söyledi.

AK Parti iktidarı döneminde üniversitelerin bilimsel ve demokratik işleyişten uzaklaştırıldığını savunan Bıçak, Giresun Üniversitesi'ne ilişkin de ciddi iddiaların gündeme geldiğini aktardı.

"ÜNİVERSİTELER SİYASETÇİLERİN EYLEM ALANI HALİNE GETİRİLDİ"

Üniversitelerin siyasetçilerin eylem alanı haline geldiğini ifade eden Bıçak, şunları söyledi:

"AKP iktidarında üniversiteler üniversite olmaktan çıktı. Maalesef bu durumun Giresun Üniversitesi için de geçerli olduğunu görüyoruz. Üniversiteler kadrolaşma, adamcılık, rant ve siyasetçilerin eylem alanı haline getirildi. Bu konuda Giresun Üniversitesi için de ciddi iddialar dile getiriliyor. İlahiyatçı Hayrettin Aslan'ın Giresun Üniversitesi'nde görev alma durumu ortaya çıkınca kamuoyunun verdiği tepkiyi gördünüz. Bu konuda bir oldu bitti yaşanmasın diye Giresun kamuoyunun gözleri Giresun Üniversitesi'nin üzerinde."

Kamuoyunda tepki çeken Hayrettin Öztürk görev alamadı ama üniversitenizde benzer profillere sahip başka isimler hakkında duyduklarımız da oldukça can sıkıcı. Bizler veliler olarak çocuklarımızı uzak illere, eğitim görmeleri için devlete, Giresun'da sizlere emanet ederek gönderiyoruz. Bu nedenle üniversite bünyesinde çocuklarımıza, gençlerimize karşı sergilenen ırkçı, mezhepçi, cinsiyetçi, gerici yaklaşımlar, özellikle de öğretim görevlileri tarafından yapıldığında bilin ki kabul edilmesi mümkün değildir."

Kaynak: ANKA