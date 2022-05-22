Eğitim İş'ten Ödül Alan Sinan Meydan: "Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılı Cumhuriyetimizin Olağanüstü Farklı Bir Yüzyıl Olacak"

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Eğitim-İş Samsun Şubesi bu yıl ilkini düzenlediği İlkadım Onur Ödülü etkinliğinde 17 ilçedeki üyelerinin oylamasıyla 5 isim arasından tarihçi yazar Sinan Meydan'a İlkadım Onur Anıtı verilmesine karar verildi. Meydan, "100 yıl boyunca yaşadıklarımızdan gerekli dersleri çıkarırsak, ben şuna inanıyorum Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı olağanüstü aydınlık bir yüzyıl olacak. Türkiye dünyada parmakla gösterilecek bir ülke haline gelecek" dedi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'ın da katıldığı Sinan Meydan'la söyleşi programı dün düzenlendi. Açılış konuşmasını Eğitim-İş Samsun Şube Başkanı Volkan Erken yaptı. Erken şunları söyledi:

"17 YIL ÖNCE BAŞARAMAZSINIZ DEDİLER"

"Arkadaşlarımızla birlikte bir umudu büyüttük. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk gibi. 'Yapamazsınız dediler, büyüyemezsiniz' dediler, bitersiniz dediler ama biz bugün, Türkiye'de sesi duyulur, yaptıkları konuşulur bir sendika haline gelmeyi başardık. Bundan daha iyisini de yapmayı da başaracağız. Bununla ilgili bütün çalışmalarımızı azimle kararlılıkla Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenliğine yakışır şeklinde devam ettiriyoruz ve sonuna kadar da devam ettirmeye çalışacağız. Örgütümüzü Samsun'da ilk defa 2 bin sayısının üzerine çıkarttık. 2 bin 100 üyeyle bugün Samsun'un en büyük 3. sendikasıyız. Ama yeter mi tabii ki de yetmez. Samsun ve Türkiye'de Eğitim-İş yetkili olana kadar mücadeleye devam edeceğiz. İlkadım'ın kenti Samsun, 19 Mayıs 1919'dan bugüne İlkadım olma rütbesini taşıyan bir kent. Bu kentte İlkadım'ın adına bir ödül verilmemiş. Bu ödülü Eğitim-İş Samsun Şube olarak, biz verelim dedik. Ama kime verelim? Bu ülkede laik, bilimsel eğitime, hizmet etmiş, Atatürkçü cumhuriyetçi, kimliğiyle öne çıkmış, bu ülkenin bütün kentlerinde tanınan birisine aydınlık gücüyle çalışıp didinen, gazeteci, yazar, sporcu, sanatçı, eğitimci, akademisyen ancak herkesin tanıdığı bildiği birisine bu ödülü verelim dedik. Verdiğimiz kararla biz bu ödülü 7 kişilik yönetim kurulu birine vermeyelim. Biz demokratik merkeziyetçi bir örgütüz, üyelerimize danışalım onlara soralım. Onların teveccüh ettiği kimse ödülü ona verelim dedik. İlkadım onur ödülü için Türkiye'nin çok sevdiği tarihçi yazar Sinan Meydan'ı seçtiler."

KADEM ÖZBAY: "BASKILAR ARTTIĞINDA SUSMAYAN BİR SENDİKAYIZ"

Eğitim-İş sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay ise şunları söyledi:

"Eğitim-İş örgütü bugün Türkiye'nin dört bir yanında örgütlenmiş durumda. Burada umudunu yükseltenler var. Burada eğri zamanda doğru duranlar var. Burada baskılar arttığında susmayanlar var. Baskınlar karşısında boyun eğmeyenler var. Burada bu ülkenin aydınlanmasına söz vermiş paylaşmaya söz vermiş değerli ve sorumlu adımlar var. Bu adımların sorumluluğu çok büyüktür. Hepimizde bu sorumluluklar olması gerektiği gibi sayısı 80 binleri bulan bir örgütten söz ediyoruz. Eğitimi-İş'in kökleri nerede? TÖB-DER ve TÖS-DER, öğretmen el açmaz, boyun eğmez diyen Fakir Baykurt var. Köy enstitülerin kurucuları Hasan Ali Yücel'de, Mustafa Necati'ler de, en önemli köklerimizden birisi başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür."

"İKİNCİ YÜZYILINDA TÜRKİYE DÜNYADA PARMAKLA GÖSTERİLECEK ÜLKE OLACAK"

Eğitim-İş Samsun İlkadım Onur Anıtı Ödülünü'ne değer bulunan tarihçi yazar Sinan Meydan da eşiyle birlikte geldiği ödül töreninde şunları dile getirdi:

"İlkadım Onur Anıtı ödülünü almak benim için büyük bir mutluluk. Bugüne kadar çok ödüller aldım. Ama bugün alacağım ödülün bende çok önemli ve çok özel yeri olacak. Mutluluğumu ve sevincimi anlatmam imkansız. Yıllardır Atatürk'ün o ilk adımıyla başlayan bağımsızlık savaşını her yerde anlatmak ve anlatmaya devam edeceğim için kendimle gurur duyuyorum. Türkiye'yi küllerinden yeniden doğuran, Türkiye'nin yeniden ayağa kalkmasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk büyük bir mücadele vermiştir. Bugün geldiğimiz Samsun'da 19 Mayıs'ın her evresinde 19 Mayıs'ın 103. yılında Samsun'da İlkadım Onur Anıtıyla onurlandırılması benim için büyük bir onurdur. 100 yıl boyunca yaşadıklarımızdan gerekli dersleri çıkarırsak, ben şuna inanıyorum Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı olağanüstü aydınlık bir yüzyıl olacak. Türkiye dünyada parmakla gösterilecek bir ülke haline gelecek."