Eğitim-İş Osmaniye Şubesi, Turgutlu'daki saldırıya 7 bakanlığı hesap vermeye çağırdı

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Haber: Erhan Özmen

(OSMANİYE) - Eğitim-İş Osmaniye Şubesi üyeleri, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya tepki gösterdi. Şube Başkanı Adem Yücel, saldırının yaşandığı okulun daha önce "1. derece riskli" olarak değerlendirildiğini belirterek, "7 imza attınız, şimdi 7 bakanlık olarak kendi görev alanınızın hesabını verin" dedi.

Eğitim-İş Osmaniye Şubesi üyeleri, Turgutlu'daki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşanan saldırının ardından Devlet Bahçeli Meydanı'nda toplandı. Okullarda öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin güvenliği için önlem alınmasını isteyen üyeler adına basın açıklamasını Şube Başkanı Adem Yücel yaptı.

Saldırının yaşandığı okulun güvenlik açısından "1. derece riskli" olarak değerlendirildiğini söyleyen Yücel, "Madem bu okul 1. derece riskli olarak tespit edilmişti, bu riskin gerektirdiği güvenlik tedbirlerinin neden alınmadığını sormak zorundayız" dedi.

Yedi bakanlığın okul güvenliğine ilişkin bir protokol imzalamasından yaklaşık 15 saat sonra saldırının yaşandığını belirten Yücel, şöyle konuştu:

"Bu açıklamaların üzerinden 15 saat geçtikten sonra 11 öğrencimizin yaralandığı silahlı bir saldırının yaşanması tam bir ciddiyetsizlik ve sorumsuzluktur. 7 bakanlık bir protokolün altında yan yana gelebiliyorsa, çocuklarımız vurulduğunda sorumluluğun da arkasında yan yana duracak mıdır?"

"O İMZALAR KAÇ ÇOCUĞU KORUYABİLDİ?"

Bir çocuğun ateşli silaha ulaşmasına kadar geçen süreçte önleyici mekanizmaların neden işlemediğini soran Yücel, protokolün sonuçlarının sahada görülmesi gerektiğini vurguladı. Yücel, "Protokol imzalamak sorumluluğun yerine getirildiği anlamına gelmez. Protokol ancak sahada karşılığı varsa anlamlıdır. Altına kaç bakanın imza attığı değil, o imzaların kaç çocuğu koruyabildiği önemlidir. 7 imza attınız; şimdi 7 bakanlık olarak kendi görev alanınızın hesabını verin" ifadelerini kullandı.

"OKULLARIMIZDA SİYAH GİYİNİYORUZ"

Okul güvenliğinin yalnızca polisiye tedbirlerle sağlanamayacağını belirten Yücel, yaralanan öğrencilerin ve ailelerinin yaşadığı sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. Eğitim-İş'in "Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim" talebiyle eylem yaptığını belirten Yücel, "Çocuklarımızın güvenle eğitim gördüğü, eğitim emekçilerinin can güvenliği kaygısı taşımadan görev yaptığı okullar istiyoruz. Bunun için 'Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim' talebimizi yükseltiyor, okullarımızda siyah giyiniyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA