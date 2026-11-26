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Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Fırat Şimşek, Çorum Eti Anadolu Lisesi'nde yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödüllerinden kesinti yapıldığını, okulda güvenlik sorunları bulunduğunu, öğretmenlere baskı uygulandığını ve okulun mali işleyişinde usulsüzlük yapıldığını öne sürdü.

Şimşek, Genel Eğitim Sekreteri Özkan Rona, Genel Basın-Yayın ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Hüseyin Selçuk, Çorum Şube Başkanı Tuba Demirel ile birlikte Çorum Eti Anadolu Lisesi önünde basın açıklaması yaptı.

Şimşek, okuldaki öğretmenlerle yaptıkları görüşmelerin yanı sıra sendikaya ulaşan bilgi, belge ve tutanakların okulda ciddi sorunlara işaret ettiğini anlattı. Okulda düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin para ödüllerinden, eğitim yılı başında istenen bir top A4 kağıdını getirmedikleri gerekçesiyle kesinti yapıldığını savunan Şimşek, birinciye verilmesi gereken 300 liranın 100 lira, ikinciye verilmesi gereken 250 liranın 50 lira olarak ödendiğini, üçüncü öğrenciye ise ödeme yapılmadığını söyledi.

"ÖĞRETMENLERİMİZE BASKI KURMAYIN"

Okulda güvenlik ve fiziki altyapı sorunları bulunduğunu öne süren Şimşek, okul kapılarının kontrolsüz bırakılması nedeniyle dışarıdan kişilerin dersliklere kadar girebildiğini, bir öğretmenin bıçakla tehdit edildiğini ve pencereler ile elektrik tesisatına ilişkin risklerin giderilmediğini söyledi.

Okulda geçen haftalarda pencere kaynaklı bir yaralanma yaşandığının da kendilerine bildirildiğini aktaran Şimşek, "Önlem almak için bir çocuğumuzun ya da bir öğretmenimizin daha zarar görmesi mi beklenmektedir?" diye sordu.

Öğretmenlerin ders programları, sınav görevlendirmeleri ve soruşturma tehditleri üzerinden baskıya maruz kaldıklarını ileri süren Şimşek, "Biz bunu yemeyiz müdür bey. Öğretmenlerimize baskı kurmayın. Eğitim-İş'li olsun olmasın her öğretmenimizin arkasındayız. Her öğretmenimizin yanındayız" dedi.

OKULUN MALİ İŞLEYİŞİ VE AĞAÇ KESİMİNE İLİŞKİN İDDİALAR

Okulun mali işleyişinde de açıklığa kavuşturulması gereken konular bulunduğunu savunan Şimşek, spor salonunun kullanımından elde edilen 16 bin liranın okul temizliğinde kullanıldığının okul müdürü tarafından öğretmenler kurulu toplantısında dile getirildiğini öne sürdü ve bu paranın tahsilat ve harcama kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Şimşek ayrıca okul bahçesindeki 13 çam ağacının izinsiz kesildiğini ve bu nedenle Tarım Müdürlüğü tarafından 10 bin lira para cezası uygulandığını iddia etti.

Şimşek, okul yöneticilerinin bulunmadıkları günlerde ders defterlerini imzaladıkları, ek ders ücreti aldıkları ve yetkisiz imza attıkları yönündeki iddiaların da araştırılmasını istedi.

Basın açıklamasının ardından Atatürk portresi ve Türk bayrağının yer aldığı eski okul armasının yeniden kullanılması amacıyla imza kampanyası başlatıldı.

Kampanyaya ilk imzayı Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Fırat Şimşek attı.

Kaynak: ANKA