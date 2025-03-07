Eğitim Gücü Sen Kadınlar Günü Mesajı Yayınladı

Eğitim Gücü Sen Genel Başkan Yardımcısı Orkide Kepekçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Daha adil ve eşit bir gelecek için omuz omuza çalışıyoruz. Kadınların gücüne inanıyor ve onların haklarını korumaya devam ediyoruz" dedi.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkan Yardımcısı Kepekçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kepekçi, Eğitim Gücü Sen olarak, kadınların iş yaşamındaki ve sendikal mücadeledeki rolüne önem verdiklerini dikkati çekerek, "Yönetim kurulu üyelerimiz ve il/ilçe başkanlıklarımızda uyguladığımız yüzde 30 kadın kotası ile kadın liderlerimize en üst düzeyde temsil imkanı sunuyoruz. Genel Merkez Yönetim Kurulumuzda, il/ ilçe başkanlıklarımızda ve il ilçe yönetim kurullarımızda bulunan kadınlarımız, sendikamızın çoğunluğunu oluşturarak güçlü bir temsiliyet sergiliyorlar. Sendikamızda kadınlarımız bizzat görev aldığından 'Kadınlar Koluna' gerek duyulmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kepekçi, iş hayatındaki kadınların karşılaştığı zorlukları aşmak ve onlara eşit fırsatlar sunmak için çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Taleplerimiz doğrultusunda Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle 'Analık Hakkından Doğan Nöbet İzni 2 yıla çıkmıştır. Bunun yanı sıra günlük çalışma saatleri dışında süt izni kullanma imkanı bulamayan ilgiliye günlük çalışma saatleri içerisinde tercih edeceği saat diliminde üç saat süt izni verilmesini kazanım olarak elde ettik. Öğretmen ve memurlara doğum sonrası en az 6 ay ücretli doğum izni verilecek şekilde mevzuatın değiştirilmesini talep ettik, talep etmeye devam edeceğiz. Kadınların liderlik ettiği kazanımlar, sendikamızın başarısının temel taşlarıdır. Birlikte elde ettiğimiz her başarı, kadınların kararlılığı ve azmiyle mümkün olmaktadır. İş dünyasında ve toplumsal hayatta karşılaştıkları engelleri aşmalarına yardımcı olmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Sendikamızın güçlü kadın liderleri, eğitim çalışanlarının hak mücadelesinde öncü rol üstlenmektedir. Daha adil ve eşit bir gelecek için omuz omuza çalışıyoruz. Kadınların gücüne inanıyor ve onların haklarını korumaya devam ediyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken, kadınların iş dünyasında ve toplumsal hayatta eşit haklara sahip olmaları için verdiğimiz mücadeleyi bir kez daha vurguluyoruz. Eğitim Gücü Sen olarak, kadınların seslerini duyurmak ve onların haklarını savunmak için buradayız. Birlikte elde ettiğimiz kazanımlarla gurur duyuyor ve kadınların hak mücadelesine olan katkılarını her zaman destekleyeceğiz. Birlikte daha güçlü ve etkili bir geleceğe doğru yürümeye devam ediyoruz. Kadınların gücü, sendikamızın gücünü artırıyor ve hep birlikte daha adil ve eşit bir toplum için çalışıyoruz." - ANKARA