Eğitim-Bir-Sen'den 30.yıl vefa buluşması

BALIKESİR (İHA) - Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şubesi, 30.Kuruluş Yıldönümüne özel "Vefa Buluşması" programı düzenledi.

Eğitim-Bir-Sen 30.Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle, kuruluşunu bir dizi etkinliklerle kutluyor. Bu çerçevede geçtiğimiz haftalarda Ankara'da Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi, geçmişte ve halen Şube başkanlığı yapmış başkanlarını "Vefa Buluşması" adı altında bir programla bir araya getirdi. Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şubesi de, Balıkesir Öğretmenevinde geçmişte Şube Başkanlığı ve Şube Yönetim Kurulu Üyeliği ile İlçe Başkanlığı yapmış başkanlarını yemekli bir programda bir araya getirdi. Programa Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Eğitim-Bir-Sen Balıkesir Şubesi Kurucu Başkanı Zeki Çabuk, daha önceki dönemlerde Şube Başkanlığı yapmış olan İbrahim Ethem Yılmaz, kuruluşundan bugüne Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve İlçe Başkanı olarak görev yapan başkanlar katıldı.

Program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.30. Yıl Vefa Sinevizyon gösterisinden sonra bir selamlama konuşması yapmak üzere Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey kürsüye geldi. Canbey konuşmasında; Eğitim-Bir-Sen camiasının Türkiye'nin normalleşmesinde göstermiş olduğu katkının asla yadsınamaz olduğunu ifade ederek, Milli Eğitim sistemine yapmış olduğu katkılardan ve çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Ardından açılış ve selamlama konuşmasını yapmak üzere kürsüye, Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk geldi. Mehmet Çabuk; 30'inci kuruluş yılını kutlayan Eğitim Bir-Sen'in hak, adalet, barış, emek, özlük ve özgürlük mücadelesiyle Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi. 5 bini geçen üye sayısıyla Balıkesir'in en büyük sendikası olduklarını aktaran Çabuk; "Bu başarıda geçmişten günümüze kadar mücadele etmiş, emek vermiş, ter akıtmış olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Vefat eden gönül dostlarımıza Allah'tan rahmet, emekli olan büyüklerimize sağlık, sıhhat ve hayırlı ömürler, millete hizmet mücadelemizde bayrağı taşıyan kardeşlerimize başarılar diliyorum" dedi. Daha sonra sırasıyla kürsüye, Eğitim-Bir-Sen Balıkesir Kurucu Başkanı Zeki Çabuk ve geçmiş dönemlerde Şube Başkanlığı yapmış olan İbrahim Etem Yılmaz gelerek duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Ardından geçmişte Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şubesinin değişik kademelerinde görev yapmış başkanlarına, vefa programı anısına hediye takdim edilerek program sona erdi. - BALIKESİR