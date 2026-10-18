Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube'de Ercan Kurter yeniden başkan seçildi

Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şubesinin 7.Olağan Genel Kurulunda, Başkan Ercan Kurter yeniden seçilerek güven tazeledi.

Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulu Yeni Öğretmenevinde yapıldı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra kürsüye Memur-Sen Balıkesir İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Kurter geldi.

Kurter konuşmasında, "Öncelikle bizleri Eğitim-Bir-Sen çatısı altında tanıştıran, buluşturan, konuşturan, koşuşturan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Birlikteliğimiz daim ve bereketli olsun, Sendikamızın kuruluşundan beri, benlik ve kimlik olarak özümsediği manevi değerler, ahlaki ilkeler taze heyecanlar, yenilenen duygularla bize yaraşır demokratik olgunlukla katkı ve katılım coşkusuyla kongremizi yapıyoruz. 20 yılı aşkın bir süredir üyelikten iş yeri temsilciliğine ilçe yönetiminden şube yönetimine kadar sendikamızın hemen hemen her biriminde görev almış bir kardeşiniz olarak Rabbime sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Sendikacılık; emeği korumak, alın terinin karşılığını almak için mücadele etmektir. Sendikacılık; üyelerinin haklarını büyütürken, milletin değerlerini yüceltmektir. Sendikacılık; masada müzakereyi, sahada mücadeleyi, meydanda kararlılığı kuşanmaktır. Sendikacılık; hak ararken adaletten, yürürken milletten ayrılmamaktır. söz söylerken erdemden Sendikacılık; günü kurtarmak değil geleceği inşa etmektir. Sendikacılık; korkuya, baskıya, vesayete boyun eğmemek, umut, cesaret ve kararlılıkla yol yürümektir. Bunların hepsi Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu şube olarak bizlerin birinci şiarıdır. Bu azim ve inançla yeni dönemde üyelerimizin yanında bir sendikacılığı benimseyeceğiz. Özel günlerde üyemizin yanında bir sendikacılık için devam edeceğiz. Cenaze, düğün ve özel günlerinde önceden olduğu gibi yine üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Genel Kurula, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Balıkesir milletvekilleri İsmail Ok ve Mustafa Canbey, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ali Osman Eser, Kurucu İl Başkanı Zeki Çabuk ve eski şube başkanı Mehmet Çabuk, Memur-Sen'e bağlı sendikaların şube başkanları, Hak-İş'e bağlı sendikaların şube başkanları, Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu şubeye bağlı ilçe temsilcileri, Kadın Komisyonu Başkanı Emel Yıldırım ve yönetim kurulu ve genel kurul delegeleri katıldı.

Ercan Kurter konuşmasının sonunda genel kurula katılan misafirlere ve delegelere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Ercan Kurter başkanlığında tek liste yapılan kongrede Ercan Kurter ve yönetimi yeniden seçilerek güven tazeledi. Ercan Kurter'in başkanlığında Eğitim-Bir-Sen Balıkesir Şube Yönetimi şu isimlerden oluştu:

Şube Sekreteri Cüneyd Akçura, Şube Teşkilatlanmadan Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı İsmail Altınsoy, Şube Mali İşler Şube Başkan Yardımcısı Akın Ertekin, Şube Basın ve İletişim Şube Başkan Yardımcısı Hakan Karaburçak, Hukuk ve Toplu Sözleşme Şube Başkan Yardımcısı Fatih Sağay, Şube Eğitim ve Sosyal İşler Şube Başkan Yardımcısı Abdulmuttalip Alkan.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı