Eğirdir'de Çanakkale Zaferi gururla kutlandı, şehitler dualarla anıldı

Eğirdir'de, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü'nde şehitler için dualar edildi.

Eğirdir ilçesi Kaleönü Meydanı'ndaki tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Eğirdir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nilgün Özdemir, Çanakkale'nin yalnızca bir savaş değil, inanç, fedakarlık ve millet olma bilincinin en güçlü şekilde ortaya konduğu bir direniş olduğunu vurguladı. Özdemir, 1915 yılında İtilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti'ni saf dışı bırakmak amacıyla başlattığı harekatın 18 Mart'ta denizde başarısızlığa uğradığını ve Gelibolu Yarımadası'nda Mehmetçiğin imkansızlıklar içinde destan yazdığını hatırlattı. Konuşmasında özellikle Conkbayırı ve Anafartalar cephelerindeki kahramanlıklara değinen Özdemir, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinin savaşın seyrini değiştirdiğini belirtti. Çanakkale ruhunun Milli Mücadele'nin temelini oluşturduğunu ve şehitlik mertebesinin Türk milletinin inanç dünyasındaki önemini vurguladı.

Protokol üyeleri, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı garnizon şehitliğine geçerek şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı ve tören mangası tarafından üç el saygı atışı gerçekleştirildi. Eğirdir Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dua edildi. Şehitlik ziyaretinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle program sona erdi.

Törene Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eğirdir Temsilcisi Gazi Hüseyin Koçaslan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. - ISPARTA

