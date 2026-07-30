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Eğirdir Barla köyündeki orman yangını söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor

Eğirdir Barla köyündeki orman yangını söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor
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Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Barla köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Barla köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Barla köyü yakınlarında sabah 10.30 sıralarında çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, jandarma, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve AEDAŞ ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangına müdahale kapsamında 19 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 1 drone, 8 hizmet aracı, 1 greyder, 3 dozer, 3 treyler, 1 uçak, 1 helikopter ve toplam 115 personel görev yaptı.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede yeniden alevlenme ihtimaline karşı ekipler tarafından soğutma çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, bölgede tedbir amaçlı çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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