Anne-kızın ölümüne neden olan sürücü; taksisiyle kırmızı ışıkta geçip, 112 kilometre hızla çarpmış

KONYA'da kaldırımda yürüyen Dilek Öz (53) ile kızı Ercin Öz'e (13) taksi ile çarpıp ölümlerine neden olan Hasan Kalkan'ın (30), kazadan önce kırmızı ışıkta geçtiği, 60 kilometre hız limiti olan yolda 112 kilometre hıza ulaştığı tespit edildi.

Kaza, 15 Temmuz günü saat 12.00 sıralarında, Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Kalkan yönetimindeki 42 TT 154 plakalı taksi, kaldırımdaki Dilek ile kızı Ecrin Öz'e ve park halindeki otomobile çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dilek ve Ecrin Öz'ün olay yerinde öldüğü belirlendi. Yaralanan sürücü Hasan Kalkan ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Dilek Öz ve kızı Ercin'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından perşembe günü Yağbasan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tedavisi tamamlanan sürücü Hasan Kalkan da 24 Temmuz Cuma günü taburcu olduktan sonra 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan mahkemece tutuklandı.

ASLİ KUSURLU BULUNDU

Kazanın ardından başlatılan soruşturmada; bilirkişi raporuna göre Hasan Kalkan'ın, asli kusurlu, ölen anne ve kızının da kusurlarının bulunmadığı belirlendi. Hasan Kalkan'ın, 60 kilometre hız sınırı bulunan caddede 112 kilometre hıza ulaştığı, kaza öncesinde de kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edildi. Sürücü Hasan Kalkan'ın alkolsüz olduğu, uyuşturucu madde etkisinde olup olmadığı da alınan kan örneklerinin sonucunda belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı