Ege Üniversitesi'nden probiyotik ile zenginleştirilmiş üzüm atıştırmalıkları projesi

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Figen Ertekin'in yürütücülüğünü yaptığı "Puf Kurutulmuş ve Akışkan Yatak Kaplama Sisteminde Probiyotik ile Zenginleştirilmiş Üzüm Atıştırmalıklarının Üretimi, In Vitro Sindirimi ve Depolama Stabilitelerinin İncelenmesi" başlıklı proje TÜBİTAK 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu.

Proje ekibini makamında ağırlayarak tebrik eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz akademisyenleri, insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli ve yenilikçi projeler hazırlamaya devam ediyorlar. Üniversitemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Figen Ertekin'in yürütücülüğünü yaptığı Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlkin Şengün hocamızın da araştırmacı olarak görev aldığı proje TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı. Tam akredite, öğrenci odaklı, araştırma üniversitemizin bilim üretme misyonuna sundukları katkıdan dolayı proje ekibimizi tebrik ediyorum" dedi.

"Probiyotik ile kaplanarak zenginleştirilecek"

Projenin amacı ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Figen Ertekin, "Projede ülkemizin çok önemli tarımsal ürünü olan Ege Sultani üzümün, puf kurutma yöntemi ile cips formuna getirilmesi, takiben akışkan yatak kaplama sistemi ile probiyotik suş (L. plantarum ATCC 8014) + kabak çekirdeği unu süspansiyonu ve pektin çözeltisi ile iki katmanlı kaplanması ve üretilen probiyotik ile zenginleştirilmiş üzüm cipsinin in vitro sindirim özelliği ile 3 ay boyunca depolama stabilitesinin incelenmesi, dolayısıyla probiyotik ile zenginleştirilmiş sağlıklı üzüm atıştırmalıklarının üretimi ve karakterizasyonu amaçlanmaktadır. Ayrıca üretim esnasında atık değerlendirme, potansiyel sinbiyotik formülasyonun süt ürünleri dışında bir üründe uygulanması gibi faaliyetlerde gerçekleştirilecektir. Bu amaçla, mikrodalga, dondurarak kurutma ve sıcak hava kurutma yöntemleri ile farklı nem içeriklerine ön kurutulmuş üzümlere patlatmalı puf kurutma yöntemi uygulanarak üzümler, cips veya atıştırmalık olarak da bilinen tekstürel açıdan tüketicinin beğenisini kazanacak bir ürün formuna getirilecek, ardından akışkan yatak kaplama sistemi ile probiyotik bakteri ile kaplanarak zenginleştirilecektir" diye konuştu.

"Kuru üzüme katma değer kazandırılacak"

Prof. Dr. Figen Ertekin, "Bireyin ihtiyaç duyduğu önemli monosakkaritleri ve mineralleri bünyesinde bulunduran kuru üzüme katma değer kazandırılması ve birtakım fonksiyonellik katılması tüketiminin artmasına ve toplum beslenmesine katkı sağlayabilir. Coğrafi işaretli beyaz çekirdeksiz Sultani üzümlerinin cips formuna getirilmesi, ayrıca yan ürün olan kabak çekirdeği unu kullanılarak yenilebilir filmler ve bunların probiyotiklerce zenginleştirilmesi, fonksiyonellik kazandırılması projenin özgün yönünü oluşturmaktadır. Probiyotik mikroorganizmaların çok az kullanım alanı bulduğu meyve cipsleri ve atıştırmalık ürünlerle birlikte tasarlanması sonucu hedeflenen ürünün başarıya ulaşması mümkün olabilir. Ayrıca bu ürünün, hem geleneksel hem de vegan-vejetaryen beslenme rejimini tercih eden tüketicilerin taleplerini karşılayabilme potansiyelinin bulunduğu da düşünülmektedir. Bu ürünler paketlenerek sağlıklı atıştırmalık formunda tüketilebileceği gibi aynı zamanda kahvaltılık gevrekler, müsliler gibi hızlı tüketim ürünlerinin içerisine de ilave edilerek bu ürünlerin sağlıklı ve besleyici özelliklerinin geliştirilmesine yönelik kullanımları da mümkün olacaktır. Böylelikle ülkemizde üretilerek patentlenebilecek bu ürünün, ülkemizin rekabet gücünü hem atıştırmalık hem de kahvaltılık gevrek alanlarında arttırması mümkün olacaktır. Hatta iki alana da hizmet eden probiyotik ile zenginleştirilmiş bu vegan ürünün yurt dışına ihracatı da mümkün olan bir diğer durumdur" dedi.

Yürütücülüğünü Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Figen Ertekin'in yaptığı projede, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İlkin Şengün araştırmacı, Özgül Altay, Ayşegül Kırmızıgül Peker ise bursiyer olarak görev alıyor. - İZMİR