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EGF'den İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı'na ziyaret

EGF'den İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı'na ziyaret
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Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Cem Kaytan ve beraberindeki heyet, İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret ederek basın sektörünün sorunları ve yerel medyanın güçlendirilmesi konularını görüştü.

Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Cem Kaytan, yönetim kurulu üyeleri Ümit Özmen, Özkan Tokmak ve Sezer Küçükkurt ile Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'nı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette basın sektörünün güncel sorunları, yerel medyanın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ve gazetecilerin mesleki şartlarının iyileştirilmesine ilişkin konular ele alındı. Görüşmede ayrıca Ege Bölgesi'ndeki gazetecilik faaliyetleri ve federasyonun yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi verildi.

Ege Gazeteciler Federasyonu heyeti, misafirperverliği ve basın camiasına gösterdiği ilgiden dolayı Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı'na teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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