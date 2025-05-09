Ege Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı Kütahya'da Düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Ege Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı'nın yedincisi, alanında uzman akademisyenleri bir araya getirdi. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Türk dilinin tarihi ve kültürel önemine dikkat çekti.

Rektör Kızıltoprak, "Bugün yalnızca bir çalıştaya değil, bir kültür yürüyüşüne, bir hafıza dirilişine tanıklık ediyoruz," diyerek başladığı konuşmasında, Türkçenin sadece bir iletişim aracı olmadığını, aynı zamanda bir milletin kalbi, ruhu ve hafızası olduğunu vurguladı. Kızıltoprak, Türk dilinin Yakutistan'dan Bosna'ya, Kaşgar'dan Budapeşte'ye uzanan geniş bir kültür coğrafyasının taşıyıcısı olduğunu ifade etti.

Konuşmasında, Türk dilinin tarihi süreçte üç önemli evreden geçtiğine dikkat çeken Kızıltoprak, dilin İslamiyet öncesi, İslami dönem ve modernleşme sürecindeki gelişimine değindi. Ayrıca, günümüzde Türk Devletler Teşkilatı tarafından yürütülen ortak alfabe çalışmalarını hatırlatarak, bu süreçte üniversiteler olarak üstlendikleri misyonun altını çizdi.

Rektör Kızıltoprak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin dil ve kültür çalışmalarına verdiği öneme de değinerek, "İlimler ansiklopedisi yazarı Abdullah Kütahi'yi ve Şair Şeyhi'yi anarak Anadolu'nun irfan geleneğini yaşatıyoruz," dedi.

Popüler kültür ve dijitalleşmenin gençler üzerindeki etkisine de dikkat çeken Kızıltoprak, kültürel yabancılaşmaya karşı Türkçenin her alanda yaşatılması ve yüceltilmesi gerektiğini ifade etti.

Çalıştay kapsamında 13 üniversiteden akademisyenler ve lisansüstü öğrenciler bir araya geldi. Türk yazı dilinin evrimi, dil politikaları ve Türkiye Türkçesi Ağız Atlası Projesi gibi konuların ele alınacağı oturumlar boyunca dil bilimine katkı sunulması hedefleniyor.

Rektör Kızıltoprak, konuşmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk dili güzeldir, zengindir" ve Ömer Seyfettin'in "Benim vatanım Türkçe konuşulan yerde başlar" sözleriyle tamamlayarak, "Dilimiz var oldukça biz de varız" dedi. - KÜTAHYA