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Kadir gecesi bu hale geldi, dut ağacının hikayesi duyanları hayret ettiriyor

Kadir gecesi bu hale geldi, dut ağacının hikayesi duyanları hayret ettiriyor
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Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan ve Kadir gecesi ile eğik kaldığına inanılan 133 yıllık dut ağacı, yaz-kış ziyaretçi akınına uğruyor. UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Harput Ulu Camii ile yanındaki dut ağacının secde efsanesi ilgi çekiyor.

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine kabul edilen 4 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi'nde 1157 yılında Artuklu hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından inşa ettirilen Harput Ulu Caminin eğik minaresi ile yanında bulunan yaklaşık 133 yaşındaki eğik dut ağacı yılın her döneminde vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

EFSANEVİ HİKAYESİ ŞAŞIRTIYOR

Efsaneye göre, iki arkadaş Kadir gecesinde Ulu Caminin bahçesinde otururlarken saatler gece yarısını bulduğunda, arkadaşlardan birinin Ulu Caminin minaresinin secde ettiğini gördüğü, diğer arkadaşın ise dut ağacının secde ettiğini gördüğü ve minare ile ağacın o günden beri secde halinde durduğu ifade ediliyor.

Kadir gecesi bu hale geldi, dut ağacının hikayesi duyanları hayret ettiriyor

Yaz aylarında yoğun ziyaretçi akınına uğrayan 133 yıllık dut ağacı, kış aylarında da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kadir gecesi bu hale geldi, dut ağacının hikayesi duyanları hayret ettiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFatih Kara:

Ne çok severiz hurafeleri

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Haber Yorumlarıilker Akil:

Helal olsun ağaca, akp liler gibi ehli muslummuş. Diğer ağaçlar chpliler galiba onlar secde etmemiş.

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