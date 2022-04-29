EFL öğrencileri iklim değişikliği hakkında bilgilendirildi

ERZURUM (İHA) - Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi "İklimi Değil Kendini Değiştir" adlı eTwinning projesi ile öğrenci ve velilerini iklim değişikliği konusunda bilinçlendirdi.

Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi Biyoloji Öğretmeni Zinat Karakaş'ın ortağı olduğu 10 Türkiye, 2 Azerbaycan olmak üzere 12 ortak okulun katılımından oluşan 77 öğrenci ile etkinlikler yapıldı. İklim değişikliği konusunda eş güdümlü ve eş zamanlı çevrimiçi seminer, enerji tasarrufu içerikli karikatürler, atık kıyafetlerden alışveriş çantası yapımı, akrostiş şiir yazımı, tohumlar ağaç dikimi etkinliği, Geleceğe Nefes projesine fidan bağışı, okullarımıza atık kutuları kazandırma gibi etkinlikler yapıldı. Çok verimli aktif katılımlı etkinliklerin yanı sıra teknoloji kullanımının web 2.0 araçlarıyla desteklendiği projemizde farklı illerden ortaklarla bir araya gelerek sosyal gelişmeye de katkı sağlanmıştır. Öğrenci velilere uygulanan proje değerlendirme anketleri ile çevre bilinci oluşturmada katkı sağlandığı belirlendi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel