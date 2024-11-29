Efeler İlçesi'nde 'Mahallece Camide Buluşuyoruz' Projesi Düzenlendi

Efeler İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından 'Mahallece Camide Buluşuyoruz' projesi kapsamında Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Dağeymiri Mahallesi'nde program düzenlendi.

Dağeymiri Mahallesinde, İl Müftüsü Hasan Güneş, Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz ve vatandaşların katıldığı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile birlikte eda edilen yatsı namazı ile başladı. Umurlu Bölge Yatılı Kur'an Kursu Hafızları ve din görevlileri, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve kasidelerle gönüllere dokundu.

Programda konuşan İl Müftüsü Hasan Güneş, "Geleceğimizin teminatı gençler, başımızın tacı büyükler ve camilerin süsü çocuklar ile bizleri aynı safta buluşturan Rabbimize hamd-ü senalar ediyorum. Programı tertip edenlere ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Kardeşlerim, Sözlerin en güzeli yüce Allah'ın sözleridir. Bizler de birbirimize güzel sözler söyleyeceğiz. Birbirimizi incitmeyeceğiz. Şeytanın aramıza girmesine kardeşliğimizi bozmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sizlere hayatımıza yön verecek, hepimize örnek olacak dört husustan bahsetmek istiyorum" diyen İl Müftü Güneş, "Bu dört maddenin kkisini asla unutmamamız, diğer ikisini de hemen unutmamız gerekiyor. Unutmayacağımız iki şey birincisi Allah'ı unutmayacağız, ikincisi ölümü unutmayacağız. Unutmamız gereken iki şey ise birincisi yaptığımız iyiliği unutacağız, ikincisi kendimize yapılan kötülüğü unutacağız" diye konuştu.

Program Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz'ın yaptığı dua ve aşure ikramı ile sona erdi. - AYDIN