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Efeler'de 2026-2027 Eğitim Yılı İçin Ücretsiz Kitap Dağıtımı Başladı

Efeler'de 2026-2027 Eğitim Yılı İçin Ücretsiz Kitap Dağıtımı Başladı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırılacak ders kitapları ve yardımcı kaynakların dağıtım çalışmaları başladı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun hazırlanan kitaplar, okullara ulaştırılırken; Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, süreci yerinde inceleyerek öğrencilerin yeni eğitim yılına eksiksiz başlayabilmesi için çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirtti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırılacak ders kitapları ve yardımcı kaynakların dağıtım çalışmaları başladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin bilgi, beceri, değer ve yetkinlik gelişimlerini destekleyecek şekilde hazırlanan ders kitapları ve yardımcı kaynaklar, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okullara ulaştırılmaya başlandı. Kitapların yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullara ulaştırılmasıyla birlikte öğrencilerin sıralarında yerini alması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ders kitapları ve yardımcı kaynakların dağıtım çalışmalarını yerinde inceleyerek süreç hakkında bilgi aldı. Çomruk, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz ve donanımlı bir şekilde başlayabilmeleri amacıyla dağıtım çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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