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Edremit'te Zeytinlik Alanda Yangın Çıktı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan zeytinlik alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının moloz dökülen alandan yayıldığı bildirildi.

Edremit'te zeytinlik alanda yangın

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy kırsalında bulunan moloz dökülen alanda çıkan yangın yanda tarafta bulunan zeytinliğe sıçradı. Yanan zeytinliğe Edremit İtfaiye gurup amirliğine bağlı ekipler akşam saatlerinde müdahale etti.

Edremit ilçesine bağlı Kadıköy'de yangın meydana geldi. Çıkan yangında zeytinlik alan bölümleri yanmaya başladı. İtfaiye tarafından söndürme çalışmaları başlatıldı.

Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edremit'te Zeytinlik Alanda Yangın Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÖZDEMİR - Yerel

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