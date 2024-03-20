Edremit'te zeytin budama kursu uygulamalı olarak gerçekleştirildi

Balıkesir'in Edremit İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri tarafından Edremit Halk Eğitim Merkezinde düzenlenmekte olan zeytin budama kursunun uygulamalı olarak gösterimi tarlalarda gerçekleştirildi.

Zeytin fidan üretim aşamalarının uygulamalı olarak gösterimi Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonunda İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri, Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü kurum personelleri ve kursiyerlerin katılımıyla gerçekleşti. - BALIKESİR