Edremit'te 16. Yağlı Pehlivan Güreşleri Yapıldı - Haberler

Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıldan itibaren ilçenin Kuva-yi Milliye kahramanı Şehit Hamdibey'in adı verilen 16. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri, pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından yeniden gerçekleştirildi.

16. Edremit Belediyesi Geleneksel Şehit Hamdibey Yağlı Pehlivan Güreşleri, Edremit Güreş Sahası'nda yapıldı.

Güreşlere, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Birol Şahin, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, yağlı güreşin efsane ismi eski başpehlivan Ahmet Taşçı, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile güreşseverler katıldı.

13 farklı kategoride toplam 380 güreşçinin yarıştığı güreşlerde, başpehlivanlıkta 29 pehlivan, er meydanına çıktı. Güreşseverlerin heyecanla takip ettiği karşılaşmalarda başpehlivanlığı, finalde rakibi Orhan Okullu'yu mağlup eden Recep Kara kazandı.

Dereceye giren güreşçilere ödülleri, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Birol Şahin, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Belediye Meclis Üyeleri Metin Aktaş, Cemil Karabıyık, Hasan Güçlü Sakallı, Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, Balıkesir Büyükşehir Körfez Koordinatörü Kazım Arslan, Güreş Ağası Hamit İzmirli tarafından verildi.

2023 yılında yapılacak olan 17. Edremit Belediyesi Geleneksel Şehit Hamdibey Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin ağalığı ihalesini iş insanı Hamit İzmirli kazandı.

İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda, Serbest Stil Güreş kategorisinde birinci gelerek altın madalya kazanan Edremit'in Altınoluk Mahallesi'nde görevli öğretmen Oğuz Dönder'e de plaket verildi.