Edremit Tayyaresi BAÜN Edremit Sivil Havacılık Yüksekokuluna geliyor

1914 yılında Edremit halkının bağışlarıyla Türk havacılık tarihine kazandırılan "Edremit" tayyaresinin aslına uygun kopyası, Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu'nda sergilenecek. Rektör Oğurlu, "Bu protokol ile havacılık mirasımızı geleceğe taşıyoruz" dedi.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ile Yeni Dünya Vakfı Edremit Şubesi, havacılık tarihine ışık tutacak anlamlı bir iş birliğine imza attı. Türk havacılık tarihinin sembollerinden biri olan ve 1914 yılında Edremit halkının fedakarlıklarıyla orduya hediye edilen "Edremit" isimli tayyarenin replikası, üniversite yerleşkesinde yerini alacak.

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü'nde gerçekleştirilen imza törenine; Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, Yeni Dünya Vakfı Edremit Temsilcisi Tahsin İzci ve vakıf üyeleri katıldı. Protokol, Rektör Oğurlu ve Tahsin İzci tarafından resmen imza altına alındı.

İmzalanan protokol kapsamında, Yeni Dünya Vakfı Edremit Temsilciliği tarafından yapımı titizlikle tamamlanan 1914 tarihli "Edremit" tayyaresi, BAÜN Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu yerleşkesinde özel bir alana konumlandırılacak. Bu çalışma sayesinde; hem havacılık tarihine duyulan ilgi artırılacak hem de sivil havacılık öğrencileri için akademik ve kültürel bir farkındalık alanı oluşturulacak.

Tören sonunda konuşan BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Edremit Tayyaresi'nin bölge ve Türk havacılığı için manevi değerinin çok yüksek olduğunu belirterek; "Öğrencilerimizin bu mirası yakından görmesi ve bu ruhla yetişmesi çok kıymetli. İş birliğimizin üniversitemiz ve Edremit'imiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yeni Dünya Vakfı Edremit Temsilcisi Tahsin İzci ise tayyarenin yapım sürecinde büyük bir emek harcandığını ifade ederek, projenin akademik bir çatıda sergilenecek olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı