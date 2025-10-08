Edremit Kaymakamı, Rehin Kurtarılan Hekimi Ziyaret Etti

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Gazze Şeridi'ne Sumud Filosu ile insani yardım taşıyan gemide İsrail askerleri tarafından rehin alma olayında mağdur olan ve sağ salim Edremit'e dönen 3 Nolu Ayşe Akpınar Aile Sağlığı Merkezi hekimi Dr. Ergün Akpınar'ı ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

14 yıldır Edremit'te görev yapan ve bölge halkının sevgiyle karşıladığı Dr. Ergün Akpınar, geçtiğimiz günlerde Gazze'ye insani yardım götüren Sumud Filosu'nda yaşanan rehin alma olayının mağduru olmuştu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yoğun diplomatik girişimleri sonucunda serbest bırakılan Dr. Akpınar, ilçedeki görevine geri döndü.

Kaymakam Ahmet Odabaş, Aile Sağlığı Merkezi'nde gerçekleştirdiği ziyarette Dr. Akpınar'a, "Siz hem bir sağlık çalışanı olarak Edremit halkına hizmet eden kıymetli bir hekim, hem de insani bir görev uğruna yola çıkmış bir vatan evladısınız. Devletimiz, dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşının her zaman yanındadır. Yaşadığınız bu travmatik olayın ardından sağlığınıza kavuşarak görevinize dönmeniz hepimiz için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Hem insani duruşunuz hem de ilçemizdeki özverili çalışmalarınız için şahsım ve Edremit halkı adına teşekkür eder, en derin 'geçmiş olsun' dileklerimi sunarım" dedi.

Ziyaretin sonunda Kaymakam Odabaş, Dr. Akpınar ve Aile Sağlığı Merkezi personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi. Dr. Ergün Akpınar ise kaldığı yerden görevine devam ederek Edremitlilere sağlık hizmeti vermeyi sürdürüyor. - BALIKESİR