Şampiyon voleybolculardan Kaymakam Odabaş'a ziyaret

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında il şampiyonu olan Edremit Anadolu Lisesi Erkek Voleybol Takımı, Kaymakam Ahmet Odabaş'ı makamında ziyaret etti.

Şampiyon öğrencilere ziyarette; Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen ve Edremit Anadolu Lisesi Müdürü Ümit Aliplik eşlik etti. Balıkesir şampiyonluğu kupasını ilçeye getirerek büyük bir başarıya imza atan genç sporcuları, antrenörleri ve okul yönetimini tebrik eden Kaymakam Odabaş, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eğitim ve sporun bir arada başarılı bir şekilde yürütülmesinin önemine vurgu yapan Kaymakam Odabaş, "Öğrencilerimizin bu azimli başarısı hepimize gurur verdi. Elde edilen bu şampiyonluğun, diğer öğrencilerimize de ilham kaynağı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sporcularla yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden ve öğrencilerin hedefleri hakkında bilgi alan Odabaş, ziyaretin sonunda şampiyon voleybolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. - BALIKESİR