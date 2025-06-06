Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde şehit aileleri ve yakınları Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehit yakınları ve aileleri, sabahın erken saatlerinde Eyüpsultan'da bulunan Edirnekapı Şehitliği'ne geldi. Bayram namazı sonrası kabirleri ziyaret eden aileler, Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua etti.

"Her sene olduğu gibi bu sene de kendisini ziyarete geldik"

Her bayram şehit kabrini ziyaret ettiklerini söyleyen Numan Serdar Kösen, "Şehitlikte yatan dayımın kabrini ziyaret etmeye geldik. 1997 yılında şehit oldu. Her sene olduğu gibi bu sene de kendisini ziyarete geldik. Bizim için önemli bir gün, yalnız bırakmak istemedik. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

"Bizim bayramımız sevincimiz, üzüntümüz, kederimiz burası"

Ahmet Kösen ise, "Bayram bizim için burası demektir. Şehidimiz Güven Kösen burada yatıyor. Bizim bayramımız sevincimiz, üzüntümüz, kederimiz burası. Her bayram buradayız. Maalesef kendisi şehit oldu. Onu kaybetmedik, kazandık. Burası bizim için cennet bahçesinden bir bahçe" şeklinde konuştu.

Şehitlikte bayram boyunca ziyaretlerin sürmesi bekleniyor. - İSTANBUL