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Edirne Valisi: Meriç Nehri'nde su tutulması söz konusu değil

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri'nde suyun tutulduğu, üreticilere tarımsal sulama amacıyla suyun gitmediği iddialarını yalanladı. Sezer, Meriç Nehri'nin bir baraj olmadığını ve suyun savaklardan akarak aşağıya gittiğini belirtti. Ayrıca, Bulgaristan ile su salınması için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

(EDİRNE) - Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri'nde suyun tutulduğu, üreticilere tarımsal sulama amaçlı suyun gitmediği iddialarıyla ilgili "Nehir yatağında ne kadar su varsa bu savaklardan akarak aşağıya gidiyor. Bir damla su buraya düşse savaktan akarak gidecek. Burası bir baraj değil. Burası enerji üretmek için yapılmış bir sedde. Baraj olmadığı için su tutulması söz konusu değil" dedi.

Edirne Valisi Sezer, bugün Meriç Elektrik Santrali'nde basın açıklaması yaptı. Üreticilerin Meriç Nehri'nden sulama yapmaları için çalıştıklarını ifade eden Sezer, Meriç Elektrik Santrali'nde suyun tutulmadığını, burasının bir baraj olmadığını dile getirdi. Sezer, bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle  Bulgaristan ile Meriç Nehri'ne suyun salınması için görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

"Umarım olumlu sonuçlar alırız"

Sezer, şunları kaydetti:

"Daha önceki yıllarda Bulgaristan tarafından su bırakılması söz konusu olmuş. Onunla ilgili olarak da yaklaşık bir aydır Bulgaristan makamlarıyla Tarım ve Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla burayla ilgili yoğun bir şekilde görüşmeler yapılıyor. Fakat Bulgaristan tarafında da ciddi bir kuraklık var. Oradan bir miktar su salınması için bu süreç zannediyorum doğru yönde ilerliyor. Umarım olumlu sonuçlar alırız.

"2,5 milyon metreküp suyu zor durumda salarız"

Buradaki suyun tutulmasıyla aşağıya suyun az gitmesi arasında ilişki söz konusu değil. Nehir yatağında ne kadar su varsa bu savaklardan akarak aşağıya gidiyor. Bir damla su buraya düşse savaktan akarak gidecek. Burası bir baraj değil. Burası enerji üretmek için yapılmış bir sedde. Baraj olmadığı için su tutulması söz konusu değil. Burada seddeden dolayı 2,5 milyon metreküp seddenin arkasında su var. O birikmiş suyunda belki çok zor durumda kaldığımız zaman can suyu olması için kooperatiflerimizle, birliklerimizle görüştük bu 2,5 milyon metreküp suyu da çok çok zor durumda kalırsak onu da bırakacağız. Bizim amacımız enerji üretmek değil zor gününde çiftçimize buranın faydası olabilirse o da bizi memnun edecektir. Çiftçilerimizle, kooperatiflerimiz, birliklerimizle beraber çeltik üretiminde ve nispeten ayçiçek üretiminde ürünlerde herhangi bir eksiklik olmasın diye yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel

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