Edirne Kent Konseyi'nden Selimiye Camisi'nde Değişikliklere Tepki

(EDİRNE) - Edirne Kent Konseyi (EKK) Kültür Sanat Çalışma Grubu, Edirne'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nin ana kubbesinde yapılması kabul edilen değişiklik kararına tepki gösterdi. EKK Yürütme Kurulu Üyesi Nalan Şahin Tabakoğlu, "Selimiye Camisi, kimsenin deneme tahtası olamayacak kadar değerli bir mirastır. Bu esere sahip çıkmak sadece Edirnelilerin değil, tüm insanlığın sorumluluğundadır" dedi.

EKK üyeleri, Selimiye Camisi meydanında konuyla ilgili açıklama yaptı. EKK Yürütme Kurulu Üyesi Nalan Şahin Tabakoğlu, Selimiye Camisi'nin ana kubbe tenziyatında değişiklik kararıyla ilgili tatmin edici bir açıklama yapılmadığını ifade etti. Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Uzmanların sahaya erişiminin engellenmesi ve kamuoyuna sağlıklı bilgi aktarılmaması, restorasyona duyulan güveni zedelemiş ve ciddi soru işaretleri yaratmıştır. Restorasyon süreci boyunca zaman zaman basına yansıyan olumsuz haberler toplumsal endişeyi artırmıştır. Son olarak, cami içindeki kalemişlerinde yapılan köklü değişiklik, yalnızca ulusal basında değil, dünya kamuoyunda da geniş yankı uyandırmıştır. Selimiye Camisi'ni ciddi bir tartışmanın odağı haline getirmiştir. Kalemişlerinde yapılan bu bütüncül ve radikal değişikliğin neden gerekli görüldüğü ve hangi bilimsel gerekçelerle yapıldığı soruları hala cevap bulamamıştır.

Bu noktada yapılması gerekenler açıktır. Durum tespiti yapılmalıdır. İlgili akademik çevreler ve bağımsız uzmanlar bir an önce sürece dahil edilmeli, restorasyon çalışmaları yerinde incelenmeli ve elde edilen bulgular şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Uluslararası standartlara uyum değerlendirilmelidir. Restorasyon süreci bilimsel, etik ve uluslararası koruma ilkelerinin gerisindeyse, çalışmalar derhal durdurulmalı ve bir hasar tespit süreci başlatılmalıdır. Katılımcı süreçler işletilmelidir. Sorunun özü, yetkililerin kamuoyunun eleştirilerine yanıt vermemesinden ziyade, sürecin ilgili uzmanlar ve kamuoyunun dışlandığı kapalı bir şekilde yürütülmesidir. Selimiye Camisi, kimsenin deneme tahtası olamayacak kadar değerli bir mirastır. Bu esere sahip çıkmak sadece Edirnelilerin değil, tüm insanlığın sorumluluğundadır."