- Memur olmak isteyen adaylar bu sınavda ter döktü

EDİRNE - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı B Grubu genel kültür-genel yetenek ve eğitim bilimleri oturumu yapıldı.

Edirne'de sınava girecek adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınavın yapılacağı merkezlerin yolunu tuttu.

Edirne'de Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde sınava giren adaylar, 10.15'te başlayacak oturum öncesi okul önünde hazır bulundu. 31 Temmuz Pazar günü 10.15'te gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavıiçin milyonlarca aday başvuru yaptı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 81 il merkezinde yapılan sınavın "Genel Kültür" ve "Genel Yetenek"ten oluşan sabah oturumu 10.15'te başlamasıyla adaylar 130 dakika süre boyunca ter döktü.

Milyonlarca genç aday hayallerindeki meslek için yıl boyu hazırlandı. Adaylar sınav süresinin bitmesiyle birlikte cevap anahtarları işaretledikleri formları ve sınav kitapçığını görevlilere teslim etti.

Oluşan trafik yoğunluğundan dolayı sınava yetişmeye çalışan adaylar araçlardan inip koşarak dakikalar kala sınava yetişti. Bazı adayların yardımına ise çevredeki vatandaşlar yetişti. Kimisi motosikletinin arkasına, kimisi ise aracına alarak sınava yetişemeyecek adaylara yardım etti. Yetişemeyeler ise kapıdan dönmek zorunda kaldı.

"Son 1 dakika kala yetiştim"

Sınava son 1 dakika kala yetişen Berna Nur Yılmaz, vatandaşlara seslendi.

Sınava yetişme konusunda sıkıntı yaşadığını söyleyen Yılmaz, vatandaşlara birleşip gitme çağrısı yaptı.

Sınava yetişmek için koştuğu sırada vatandaşlardan birisinin arabasıyla kendisini sınava yetiştirdiğini belirten Yılmaz, son 1 dakika kala sınava yetiştiğini ve sonra kapıların kapandığını aktardı.

Sınavın zorlayıcı olduğunu belirten Elif Dingil, en çok Türkçe dersinde zorlandığını ve çok zaman geçirdiğini aktardı.

"Çalışan için kolaydı"

Sınava çalışmadan girdiğini ve bu yüzden zorlandığını söyleyen Fatma Nur Demir, çalışan için gayet kolay bir sınav olduğu ifade etti.

Kpss Lisans (Alan Bilgisi) oturumu ise 6-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.