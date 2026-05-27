Memleketlerinden kilometrelerce uzakta Selimiye Camii'nde bayramlaşma coşkusu

Edirne'de üniversite okuyan dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrenciler, Kurban Bayramı sabahı Selimiye Camii'nde aynı safta namaz kıldı. Öğrenciler, Türk halkının misafirperverliği sayesinde memleket özlemini unuttuklarını ve unutulmaz bir bayram geçirdiklerini ifade etti.

Edirne'ye üniversitede okumak için dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrenciler, Selimiye Camii'nde kurban bayramı sabahı aynı safta buluştu. Bayram namazının ardından duygularını paylaşan uluslararası öğrenciler, memleketlerinden kilometrelerce uzakta olsalar da Edirne'de kendilerini yalnız hissetmediklerini söyledi.

Endonezyalı Diana Puspa Wulandari, Türkiye'de bayram geçirmenin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Burada arkadaşlarımızla birlikte bayram namazı kıldık. İnsanlar bize çok iyi davranıyor. Kendimizi ailemizle birlikteymiş gibi hissediyoruz" dedi.

Yanındaki arkadaşları Ummukulsum Yassin ve Gine Cumhuriyeti'nden Adjibo Djamanca da Edirne'de gördükleri ilgi ve misafirperverlikten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Öğrenciler, Türk halkının sıcak yaklaşımının memleket özlemini bir nebze azalttığını söyledi.

"Memleket hasretini görüntülü konuşmalarla gideriyoruz"

Bayram sabahı aileleriyle görüntülü konuşarak bayramlaştıklarını anlatan öğrenciler, ülkelerinden uzakta olmanın burukluğunu yaşadıklarını ancak arkadaşlarıyla bir araya gelerek bu duyguyu hafiflettiklerini dile getirdi. Öğrenciler, "Bayramlarda ailemizle aynı sofrada olmayı özlüyoruz. Ama burada arkadaşlarımızla birlikte bayramlaşınca kendimizi daha iyi hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Buradaki bayramlar daha kalabalık"

Türkiye'deki bayram atmosferinin kendi ülkelerinden farklı olduğunu söyleyen öğrenciler, özellikle Selimiye Camii çevresindeki yoğunluğun ve insanların bayram heyecanının kendilerini etkilediğini belirtti.

"Bizim ülkemizde de bayramlar güzel geçiyor ama burada daha kalabalık bir atmosfer var. İnsanların birbirine karşı samimiyeti bizi çok mutlu etti" diyen öğrenciler, Edirne'de unutamayacakları bir bayram yaşadıklarını söyledi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
