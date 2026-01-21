Haberler

Üçüz buzağılara altınlı tebrik

Üçüz buzağılara altınlı tebrik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Orhaniye köyünde bir işletmede dünyaya gelen üçüz buzağılara Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse tarafından altın takıldı. Anne ineğin ve buzağıların sağlık kontrolleri yapıldı, bakım ve beslenme konularında veteriner hekimler bilgi verdi.

Edirne merkeze bağlı Orhaniye köyünde bir işletmede dünyaya gelen üçüz buzağılara Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse altın taktı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, ziyaret ettiği besi işletmesinde Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi veteriner hekimleriyle birlikte anne ineğin ve dünyaya gelen üçüz buzağıların sağlık kontrollerini yaptı. Yapılan muayenede anne ile yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Veteriner hekimler, yetiştiriciye doğum sonrası süreçte dikkat edilmesi gereken bakım, besleme, barınma ve hijyen konularında bilgiler verdi. Özellikle üçüz doğumlarda annenin beslenmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Yetkililer, üçüz buzağı doğumunun hayvancılık açısından nadir ve sevindirici bir gelişme olduğunu belirterek, bu tür olayların hem yetiştiriciye moral verdiğini hem de bölgedeki hayvansal üretim açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin anne ve buzağıların sağlık durumlarını yakından takip etmeyi sürdüreceği bildirildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Köse, buzağılara bir de altın taktı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır

Karakozak'tan beklenen video geldi
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Savaş hazırlığı gibi! ABD savaş uçakları indi, savaş gemisi yola çıktı

ABD'den savaş hazırlığı! Uçaklar indi, savaş gemisi yola çıktı
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Belediyeyi akraba çiftliğine çeviren biri daha!
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu