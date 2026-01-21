Üçüz buzağılara altınlı tebrik

Edirne merkeze bağlı Orhaniye köyünde bir işletmede dünyaya gelen üçüz buzağılara Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse altın taktı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, ziyaret ettiği besi işletmesinde Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi veteriner hekimleriyle birlikte anne ineğin ve dünyaya gelen üçüz buzağıların sağlık kontrollerini yaptı. Yapılan muayenede anne ile yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Veteriner hekimler, yetiştiriciye doğum sonrası süreçte dikkat edilmesi gereken bakım, besleme, barınma ve hijyen konularında bilgiler verdi. Özellikle üçüz doğumlarda annenin beslenmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Yetkililer, üçüz buzağı doğumunun hayvancılık açısından nadir ve sevindirici bir gelişme olduğunu belirterek, bu tür olayların hem yetiştiriciye moral verdiğini hem de bölgedeki hayvansal üretim açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin anne ve buzağıların sağlık durumlarını yakından takip etmeyi sürdüreceği bildirildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Köse, buzağılara bir de altın taktı. - EDİRNE