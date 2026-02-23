Edirne'de Koyunlar Taşkından Botla Kurtarıldı
(EDİRNE) - Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin taşması sonucu Bosna Köy'de mahsur kalan 22 küçükbaş hayvan, Edirne-Tekirdağ AFAD ve Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bölgeye sevk edilen Edirne-Tekirdağ AFAD ve EDAK ekipleri, hayvanları mahsur kaldıkları yerden bot yardımıyla aldı. Kurtarılan hayvanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: ANKA