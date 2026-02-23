Haberler

Edirne'de Koyunlar Taşkından Botla Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'deki Meriç ve Tunca nehirlerinin taşması sonucu Bosna Köy'de mahsur kalan 22 küçükbaş hayvan, AFAD ve EDAK ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, hayvanları botla alarak güvenli bir yere taşıdı.

(EDİRNE) - Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin taşması sonucu Bosna Köy'de mahsur kalan 22 küçükbaş hayvan, Edirne-Tekirdağ AFAD ve Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Meriç ve Tunca nehirlerinde yaşanan taşkın sonrası Bosna Köy'de mahsur kalan küçükbaş hayvanlar, ekipler tarafından botla kurtarıldı.

Bölgeye sevk edilen Edirne-Tekirdağ AFAD ve EDAK ekipleri, hayvanları mahsur kaldıkları yerden bot yardımıyla aldı. Kurtarılan hayvanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden 'İBB dosyasıyla birleşsin' talebi

CHP kurultay davasında ara karar! Kritik İBB davası hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü

Yine yaptı yapacağını!
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia

Galatasaray'ı karıştıran Osimhen iddiası
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor!
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü

Yine yaptı yapacağını!
DEM Parti'de köklü yenilik iddiası: Partinin adı değişiyor, yönetim tek isim hariç yenileniyor

Bomba hamle! DEM Parti'nin adı değişiyor, 1 isim hariç herkes gidiyor
Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı