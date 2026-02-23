Edirne'de Koyunlar Taşkından Botla Kurtarıldı

(EDİRNE) - Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin taşması sonucu Bosna Köy'de mahsur kalan 22 küçükbaş hayvan, Edirne-Tekirdağ AFAD ve Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Meriç ve Tunca nehirlerinde yaşanan taşkın sonrası Bosna Köy'de mahsur kalan küçükbaş hayvanlar, ekipler tarafından botla kurtarıldı.

Bölgeye sevk edilen Edirne-Tekirdağ AFAD ve EDAK ekipleri, hayvanları mahsur kaldıkları yerden bot yardımıyla aldı. Kurtarılan hayvanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA