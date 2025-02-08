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Edirne'de Renkli Bocuk Gecesi Coşkusu

Edirne'de Renkli Bocuk Gecesi Coşkusu
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Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen 17. Bocuk Gecesi, vatandaşların yoğun katılımıyla neşeli anlara sahne oldu. Geleneksel kostümler ve maskelerle sokaklara çıkan katılımcılar, renkli görüntülerle eğlencenin tadını çıkardı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Bocuk Gecesi" Çamlıca beldesinde vatandaşların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca beldesinde bin yıllık gelenek olan 'Bocuk Gecesi' ilginç görüntülere sahne oldu. İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve daha birçok ilden gelen yüzlerce vatandaş Edirneliler ile birlikte kostümler giyerek, yüzlerini boyayıp çeşitli maskeler takarak doyasıya eğlendi. Tarihi çok eskilere dayanan Balkan geleneğini sürdüren vatandaşlar, birbirinden ilginç ve renkli görüntülere sahne oldu.

Bocuk Gecesi'nde beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayan onlarca insan, sokaklara çıkıp pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu. Makyaj ve köstüm yarışmalarının da yapıldığı karnavalda renkli anlar yaşandı. Bocuk Gecesi'ne katılan vatandaşlar çok eğlendiklerini ve mutlu olduklarını belirtti.

Bocuk Gecesi'nin kış mevsimindeki en sert gecenin simgesi olduğu, bu gece suya atılan tahtanın, sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması halinde o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağı varsayılıyor. Türk halk kültürüne ait gecede her evde mutlaka kabak pişiriliyor, bunun yanı sıra ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yeniliyor. Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede, gençler çarşaflara bürünerek komşularını "Bocuk geliyor" diye korkutuyor. 'Bocuk' diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde, insan görünümünde gezdiğine, "Bocuk karısının" kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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