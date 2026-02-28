Haberler

Edirne'de imece usulü iftar: Okul içinde Ramazan bereketi

Güncelleme:
Edirne'de İlhami Ertem Anadolu Lisesi'nde düzenlenen imece usulü iftar programında öğrenciler, velileri ve öğretmenler aynı sofrada buluşarak Ramazan'ın birlik ve dayanışma ruhunu yaşadı. Yöresel yemeklerle hazırlanan iftar sofralarında samimi bir atmosfer oluşturuldu.

Edirne'de Ramazan ayının manevi atmosferi okul içerisinde düzenlenen imece usulü iftar programıyla yaşadı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler aynı sofrada buluşarak hem oruçlarını birlikte açtı hem de paylaşmanın bereketini hep birlikte hissetti.

İlhami Ertem Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen programda, velilerin evlerinde hazırladığı yöresel yemeklerle kurulan iftar sofraları, eski mahalle kültürünü aratmayan görüntüler oluşturdu. Okulun salon ve koridorlarında kurulan masalarda öğrenciler aileleriyle birlikte iftar saatini bekledi. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen programda Ramazan'ın birlik ve dayanışma ruhu ön plana çıktı.

12. sınıf öğrencisi Damla Nur Öz, organizasyonun kendileri için farklı bir deneyim olduğunu belirterek, "Bugün çok farklı bir ortam var. Herkes evinde hazırladıklarını getirdi. Aile arasında yapıyorduk ama burada arkadaşlarımızla birlikte olmak çok güzel. Kendi aramızda büyük bir etkinlik oldu" dedi.

İftar öncesinde yapılan duada katılımcılar hep birlikte ellerini açarak, "Milletimizi her türlü belalardan, musibetlerden uzak eyle. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cennet olan Ramazan'ı hayırlı eyle ya Rabbi" duasına amin dedi.

Okul yönetimi ve velilerin iş birliğiyle gerçekleştirilen imece usulü iftar programı, yalnızca bir yemek organizasyonu olmanın ötesine geçerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ramazan ayının manevi ikliminde aynı çatı altında buluşan öğrenciler ve aileler, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

