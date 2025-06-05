Edirne'de Pazaryerinde Oğul Veren Arılar Kovana Alındı

Edirne'de Pazaryerinde Oğul Veren Arılar Kovana Alındı
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Keşan ilçesindeki halk pazarında oğul veren arılar, esnafın bildirmesi üzerine arıcı Mustafa Bayır tarafından kovana alındı. Arıların pazar yerinde vatandaşları tedirgin etmemesi için yapılan müdahale, dikkat çekti.

Pazaryerinde oğul veren arılar, kovana alındı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde kurulan halk pazarının köşesindeki kuytu bir bölümde oğul veren arılar, esnafın bildirilmesi üzerine Keşan'da arıcılık yapan Mustafa Bayır tarafından kovana alındı.

Keşan'da Kurban Bayramı öncesinde kurulan halk pazarında bir tezgahın kenarında arılar oğul verdi. Tezgahı saran arıları fark eden esnaflar, arıların pazaryerinde alışverişe çıkan vatandaşları da tedirgin etmemesi için yakında bulunan arıcı Mustafa Bayır'a haber verdi. Özel kıyafetini giyerek yanında getirdiği kovan ile arıların bulunduğu yere giden Bayır, tezgahın üzerindeki eşyaları saran arıları kovana aldı.

Kovanı dolan arıların, yeni aile kurmak için yer aradığını ve bu noktayı bulduğunu dile getiren Mustafa Bayır, "İyi bir arıcı arkadaşımızdan boyalı arı dediğimiz arı buraya gelmiş. Muhtemelen de kovanları yakınlarda bir yerde" dedi.

Esnaf ise arıların kovana alındığı anları takip ettikten sonra tezgahlarının başına döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKER GÜREL - Yerel
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