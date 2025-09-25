Haberler

Edirne'de Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Edirne’de Şükrüpaşa İlkokulu'nda gerçekleştirilen uygulamalı trafik eğitimi, öğrencilerin trafik kurallarını eğlenceli bir şekilde öğrenmelerine yardımcı oldu. Mobil Trafik Eğitim Tırı’nda teorik bilgiler alarak eğlenceli bir parkurda uygulama yaptılar.

(EDİRNE) - Edirne'de öğrenciler trafik kurallarını, trafik polisleri eşliğinde uygulamalı olarak öğrendi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın Mobil Trafik Eğitim Tırı, Şükrüpaşa İlkokulu bahçesinde öğrencilere  uygulamalı ve teorik eğitim verdi.

Öğrenciler, eğitim tırında öğrendikleri bilgileri, okul bahçesine kurulan parkurda trafik polisleri eşliğinde uyguladı. Öğrenciler, parkurda dört tekerlekli bisiklet kullanarak trafik ışıklarını öğrendi.

75. Yıl İlkokulu öğretmenlerinden Ali Küçük, uygulamalı eğitimlerin çocuklar için çok önemli olduğunu belirterek "Çocuklarımızın burada güvenli araç kullanmayı ve trafik kurallarını uygulamalı olarak öğreniyor. Uygulamalı olan eğitimler daha akılda kalıcı oluyor" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
