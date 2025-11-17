Haberler

Edirne'de Öğrenciler Depreme Dayanıksız Okul Projesini Protesto Etti

Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 1. Murat Anadolu Lisesi'ne taşınma kararını protesto etti. Öğrenciler, yeni okulun yetersizliklerini vurgulayarak, eğitim kalitelerinin düşeceğinden endişe ettiklerini ifade etti.

(EDİRNE) - Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi (EYBAL) öğrencileri, okullarının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 1. Murat Anadolu Lisesi'ne taşınma kararını Edirne Valiliği önünde protesto etti. Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Lara Öztaş, "Biz EYBAL öğrencileri buraya LGS puanıyla geldik. Okulumuz Edirne'nin en iyi ve en köklü okullarından biri" dedi.

"Depreme dayanıksız olduğu" gerekçesiyle geçen hafta Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'nin yıkımına karar verildi.

Karar sonrası öğrenciler eğitim öğretime bugün 1. Murat Lisesi'nde başladı. Bu kararın ardından öğrenci ve veliler, Edirne Valiliği önünde eylem yaptı. Bazı veliler, Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından da kabul edilerek, taleplerini iletme imkanı buldu.

Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Lara Öztaş da okullarının yıkılacağını sosyal medyadan öğrendiklerini ve bu durum karşısında şaşkına döndüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Nereden bakarsak bakalım yanlışlarla dolu bir karar. Zaman kesinlikle çok yanlış, bize tahsis edilen okul çok yanlış. Biz EYBAL öğrencileri buraya LGS puanıyla geldik ve bizim okulumuz Edirne'nin en iyi ve en köklü okullarından biri. Okulumuzda her imkana sahiptik. Sınıflarımız çok geniş ve ferahtı, spor salonumuz, laboratuvarlarımız, kendi emeklerimizle yaptığımız bir kütüphanemiz, resim ve müzik atölyelerimiz vardı. Şimdi bu imkanların hiçbiri gideceğimiz 1. Murat Anadolu Lisesi'nde yok. Okulun kapasitesi, o okulun öğrencileriyle birlikte 500 kişiyi kaldıracak kadar geniş değil. Okulda spor salonu yok, atölyeler yok, yangın merdiveni bile yok. Allah korusun, olası bir depremde veya yangında o 500 kişinin tahliye edilmesi çok zor, çünkü merdivenleri çok dar, koridorları çok dar. Okulda doğru düzgün bir internet altyapısı yok, sınıfları dar ve uzun; 30 kişilik bu basık ve rutubetli sınıflarda asla ders işlenemez, verimsiz olur. Tahtayı görmek mümkün değil, öğretmeni duymak imkansız. O okulun öğrencilerinin teneffüs saatleriyle bizim ders saatlerimiz çakışıyor ve düşünün, biz 350 kişi aynı anda teneffüse çıkıyoruz. O kargaşada 1. Murat öğrencileri ders işleyebilir mi? Onlara da yazık, bize de."

"Köklü okulumuza vurulan ağır bir darbe"

Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Şenay Özgür ise şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin daha nitelikli, sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim öğretim görmelerini istemekteyiz. Bu talebimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından reddedilmektedir. Bu durumu, önemli mezunlar vermiş köklü okulumuza vurulmak istenen ağır bir darbe olarak görmekteyiz. Biz Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi veli ve öğrencileri olarak bu makul teklifimizin gerekirse yerinde incelenerek yerine getirilmesini ısrarla talep etmekteyiz."

Kaynak: ANKA / Yerel
