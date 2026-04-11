Edirne'de nevruz kutlamaları
Edirne Valiliği tarafından düzenlenen nevruz kutlamalarına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan protokol üyeleri, demir dövme geleneğini gerçekleştirdi. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, dileğinin 'güçlü Türkiye' olduğunu belirtti.
Nevruz kutlamalarına İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve Edirne Valisi Yunus Sezer de katıldı. Renkli görüntüler oluşan kutlamalarda demir dövme geleneği gerçekleştirildi. Protokol üyelerinin demir dövmesi, nevruzun yeniden doğuş ve güç simgesi olarak etkinliğe damga vurdu. Nevruz ateşinin de yakıldığı etkinlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, dileğinin "güçlü Türkiye" olduğunu ifade etti. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı