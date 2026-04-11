Edirne'de nevruz kutlamaları

Edirne Valiliği tarafından düzenlenen nevruz kutlamalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Nevruz kutlamalarına İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve Edirne Valisi Yunus Sezer de katıldı. Renkli görüntüler oluşan kutlamalarda demir dövme geleneği gerçekleştirildi. Protokol üyelerinin demir dövmesi, nevruzun yeniden doğuş ve güç simgesi olarak etkinliğe damga vurdu. Nevruz ateşinin de yakıldığı etkinlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, dileğinin "güçlü Türkiye" olduğunu ifade etti. - EDİRNE

