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Ordu'da evine dönmeyen çocuk, 27 saat sonra bulundu

Ordu'da evine dönmeyen çocuk, 27 saat sonra bulundu
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 13 yaşındaki T.N.Ö., polisin çalışmaları sonucu yaklaşık 27 saat sonra bulundu. Çocuğun ailesine haber verilirken, karakola götürüldü.

Ordu'da, evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınmayan 13 yaşındaki kız çocuğu, yürütülen çalışmaların ardından yaklaşık 27 saat sonra bulundu.

Altınordu ilçesinde yaşayan T.N.Ö., dün sabah saatlerinde ikamet ettikleri Karşıyaka Mahallesi'ndeki evlerinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Bunun üzerine kızın ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Cep telefonu kapalı olan ve kendisine ulaşılamayan çocuk, bugün öğle saatlerinde polis ekipleri tarafından, evden ayrılmasının ardından yaklaşık 27 saat sonra Altınordu ilçesinde bulundu. Polis ekipleri tarafından kızın ailesine haber verilirken, çocuk ise karakola götürüldü.

4 yıl önce 23 Nisan'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına oturmuştu

Öte yandan T.N.Ö., 2022 yılındaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı makam koltuğuna oturmuştu. Geçici olarak koltuğu devralan T.N.Ö., günün anlam ve önemine yönelik konuşma gerçekleştirmiş, bu esnada sınıf arkadaşları da kendisine eşlik etmişti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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