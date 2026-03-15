Edirne'de 11 yıllık imece iftar geleneği: İmece usulü sofra kuruldu

Edirne'de 11 yıllık imece iftar geleneği: İmece usulü sofra kuruldu
Edirne'nin Bostanpazarı Mahallesi'nde, 11 yıldır gelenek haline gelen imece usulü iftar programıyla mahalle sakinleri bir araya geldi. Katılanlar, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatarak komşuluk ilişkilerini güçlendirdi.

Edirne'de Bostanpazarı Mahallesi sakinleri, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla camii bahçesinde imece usulü düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Mahalle halkının evlerinde hazırladığı yemekleri getirerek oluşturduğu iftar sofrasında komşular birlikte oruç açtı.

11 yıllık gelenek

Süleymaniye Camii bahçesinde mahallede gelenek haline gelen iftar programı bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. 11 yıldır düzenlenen iftar yemeğine katılan mahalle sakinleri, bu buluşmaların komşuluk ilişkilerini güçlendirdiğini ve Ramazan ayının manevi atmosferini daha anlamlı hale getirdiğini ifade etti.

Birlik ve beraberlik mesajı

Çocuklardan yaşlılara kadar birçok mahalle sakininin katıldığı programda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Mahalle halkı, bu tür organizasyonların dayanışmayı artırdığını belirterek geleneği her yıl sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Ramazan'ın paylaşma ruhu

Kurulan iftar sofrası, paylaşmanın ve dayanışmanın güzel bir örneği olarak dikkat çekti. Mahalle sakinleri, Ramazan ayının tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
