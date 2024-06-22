Edirne'de Kurban Bayramı tatili sonrası denetimler artırıldı

Edirne'de Kurban Bayramı tatili sonrası vatandaşların dönüş telaşı başlarken, yollarda oluşabilecek yoğunluğa karşı denetimler artırıldı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirerek memleketlerine ve tatil beldelerine giden vatandaşların dönüş yolculukları başladı. Yollarda oluşabilecek yoğunluğa karşı tedbir alan Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, TEM Otoyolu girişinde araçları tek tek durdurarak denetim yaptı. Denetimlerde sürücüler trafik kurallarına uymaları ve dikkatli gitmeleri yönünde uyarıldı. Özellikle emniyet kemeri takmanın önemine değinen ekipler, kemer takmayan sürücüleri de uyardı.

Jandarma ekipleri, denetimde plaka okuma ve yüz tanıma sistemi de kullandı. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ve ehliyet kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimlerde ayrıca alınan önlemler çerçevesinde sürücülerin hız sınırına uyup uymadığı kontrol edildi.

Ailesi ile birlikte Edirne'ye gezmeye gelen Hasan Tokalay, "Kurallara uyuyoruz. Kontroller de güzel, seviyoruz. En azından insanlar iyi yolculuk yapar. Herkese trafik kurallarına uymasını tavsiye ediyorum" dedi. - EDİRNE