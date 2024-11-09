Edirne'de Kıbrıs Gazisi Mustafa Ekemen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Edirne'de hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Piyade Onbaşı Mustafa Ekemen, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatzlığı sebebiyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Kıbrıs Gazisi Mustafa Ekemen hayatını kaybetti. Ekemen için Mevlana Camii'nde öğle vakti askeri tören düzenlendi.

Kıbrıs Gazisi Mustafa Ekemen'in eşi Emine Ekemen, oğlu Murat Ekemen ile kızı Ayşegül Ekemen Altay taziyeleri kabul etti.

Ekemen'in naaşı, Edirne Mevlana Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Türk bayrağına sarılı tabut ile askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Kıbrıs gazisi Ekemen, askeri törenle Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene gazinin yakınları, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu, askerler, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - EDİRNE