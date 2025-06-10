Edirne'de Kıbrıs Gazisi İsmail Mardin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Edirne'de Kıbrıs Gazisi İsmail Mardin Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Edirne'de, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi İsmail Mardin, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Gazinin naaşı, Türk bayrağına sarılarak köy mezarlığına defnedildi.

Edirne'de, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi İsmail Mardin, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İsmail Mardin için Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanişment köyünde askeri tören düzenlendi.

Gazi Mardin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda köydeki evine getirildi ve helallik alındı. Mardin'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Törene, Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu, Mardin'in yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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