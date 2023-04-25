Edirne'de Kalker Ocağı İşletmesinin Kapasite Artışı Talebine Verilen 'Çed Olumlu' Kararını Mahkeme İptal Etti

Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Vaysal köyünde faaliyet gösteren kalker ocağının kapasite artışı talebine verilen ‘ÇED olumlu’ raporu, Edirne İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Avukat Bülent Kaçar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na “Bu davada verilen bilirkişi raporuyla hukuksuzluğu ortaya çıkmış olan bilime, hukuka ve mevzuata aykırı olduğu ortaya çıkmış olan bu zararlı kalker ocağını ve kırma, eleme tesisini derhal kapatın” çağrısını yaptı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Vaysal köyünde faaliyet gösteren kalker ocağının kapasite artışı talebine verilen 'ÇED olumlu' raporu, Edirne İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Avukat Bülent Kaçar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na "Bu davada verilen bilirkişi raporuyla hukuksuzluğu ortaya çıkmış olan bilime, hukuka ve mevzuata aykırı olduğu ortaya çıkmış olan bu zararlı kalker ocağını ve kırma, eleme tesisini derhal kapatın" çağrısını yaptı.

Vaysal köyünde faaliyet gösteren ve geçen günlerde kapasite artışı için başvuru yapan kalker ocağı işletmesi için köylülerin hukuk mücadelesi olumlu sonuçlandı. Köylülerin avukatı Bülent Kaçar ve köy halkı, bugün Edirne Tabip Odası'nda basın açıklaması düzenleyerek, mücadelelerinin süreceğini dile getirdi.

"TESİSİ DERHAL KAPATIN"

Avukat Bülent Kaçar, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Vaysal, Süleymandanişmet, Hacıdanişment köyünün büyük zarar gördüğü, Cantaş firmasının kalker ocağı kırma-eleme tesisinin kapasite artışının ÇED raporunu olumlu bulan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verdiği 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' kararını yargı iptal etmiştir. Çevreyi ve yaşamı korumakla, iklim krizini çözmekle görevli davalı bakanlığın verdiği 'ÇED Olumlu' kararının bilime aykırılığı bilirkişi heyet raporu ile hukuka ve mevzuata aykırılığı ise mahkeme kararı ile ispatlanmıştır. Maalesef bu projenin devamı niteliğinde tamamı ormanlık alanda ikinci ve yeni bir ocak projesine de Edirne Valiliği 'ÇED gerekli değildir' kararı vererek köylünün bu haklı isyanına ve itirazına maalesef olumsuz yanıt vermişti. Buna karşı ikinci davamızı da Edirne İdare Mahkemesi'nde sürdürüyoruz. Yapılan keşif sonrası bilirkişi incelemesi yapıldığı için şu an bilirkişi heyet raporunu bekliyoruz. Davalı Bakanlık yetkililerine, Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerine, buradan sesleniyoruz: Gecikmeksizin yargı kararını uygulayın. Bu davada verilen bilirkişi raporuyla hukuksuzluğu ortaya çıkmış olan bilime, hukuka ve mevzuata aykırı olduğu ortaya çıkmış olan bu zararlı kalker ocağını ve kırma, eleme tesisini derhal kapatın."

"DERTLERİNİ ANLATAMIYORLAR VE ORADA ÖLÜYORLAR"

Vaysal Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İbrahim Karapoyraz ise şunları söyledi:

"Bizim orada gerçekten doğa katliamı yaşanıyor. Bunu kimse görmezden geliyor. Burada yaşama hakkı hepimizin. Oradaki böceklerinde, doğadaki bir çimenin de ağaçların da… Bazı şeyleri sadece para kazanmak olarak görmemek lazım. Para kazanmak uğruna doğa katliamı yapılıyor, orada. Arılar, böcekler hepsi katlediliyorlar. Tozlaşmadan dolayı üreme olmuyor burada. Tarımsal olarak zaten kaybımız oluyor ama hayvanlar bizim gibi konuşamıyor. Dertlerini anlatamıyorlar ve orada ölüyorlar. Artık birilerinin önlem alması gerekiyor."