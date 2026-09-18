Edirne’de Kahramanlar ile kardeşlik yolunda yürüyüşü düzenlendi

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Edirne'de 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri çerçevesinde "Kahramanlar ile Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Yürüyüşü" düzenlendi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar bir araya geldi. 25 Kasım Stadyumu önünde oluşturulan kortej bando eşliğinde Saraçlar Caddesi boyunca yürüyüş yaptı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, gaziler, protokol üyeleri ve kurum müdürlerinin de yer aldığı kortej, bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Ellerinde Türk Bayrakları ile korteje katılanlar çevredekilerden de yoğun ilgi gördü. Dev Türk Bayrağı altında Gaziler için yürüyen öğrenciler de büyük alkış topladı. Korteji izleyenler bu anlar telefonlarına kaydetti.

Atatürk Anıtı önünde sona eren yürüyüşün ardından Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren aşevinde hazırlanan Gaziler Helvası katılımcılara ve vatandaşlara dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı