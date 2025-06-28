Edirne'de Hububat Hasadı ve Balya Bağlama Yasağı

Edirne Valiliği aldığı kararla, Lalapaşa ilçesinde son günlerde artan tarla ve orman yangınlarının ardından 11.00-19.00 saatleri arasında hububat hasadı ve balya bağlama yasağı getirildiğini duyurdu.

Edirne Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda hububat hasadında güvenlik tedbirleri çerçevesinde can, mal ve gıda güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle önemli bir karar aldı. Karara göre, Lalapaşa ilçesinde 28 Haziran- 5 Temmuz 2025 tarihleri arasında, her gün 11.00 ile 19.00 saatleri arasında biçerdöverle hasat işlemleri durduruldu. 15 gün boyunca hasat belirli saatlerde yapılacak.

28 Haziran - 12 Temmuz 2025 tarihleri arasında ise 15 gün boyunca balya makineleri ile 11.00 - 19 00 saatleri arasında balya bağlama işinin yapılmamasına karar verildi.

Lalapaşa Kaymakamlığı'nın açıklamasında, belirtilen tarihler ve saatler dışında kalan zaman diliminde yapılan balya bağlama ve biçim işlemi sırasında köylerdeki mevcut su tankerlerinin (en az 3 tonluk) dolu olması, su tankeri olmayan köylerde ise en az 600 litrelik zirai ilaç makinelerinin hazır bulundurulması istendi. Belirtilen hususlara uymayanlara ise Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uygulanacağı bildirildi. - EDİRNE