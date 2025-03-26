(EDİRNE) - Edirne'de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması protesto edildi.

Edirneliler, Ekrem İmamoğlu'na destek vermeye devam ediyor. 15 Temmuz Parkı'da toplanan Edirneliler, "demokrasi ateşi" adını verdikleri ateşi yaktı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının protesto edildiği eylemde, kartondan "Hak, hukuk, adalet" yazan tabut ve mezar taşı da yapıldı.