Edirne'de Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Protesto Edildi
Edirne'de düzenlenen protesto gösterisinde, Ekrem İmamoğlu'na destek veren vatandaşlar, 'demokrasi ateşi' adıyla ateş yaktı ve İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için kartondan 'Hak, hukuk, adalet' yazılı tabut ve mezar taşı oluşturdu.
(EDİRNE) - Edirne'de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması protesto edildi.
Edirneliler, Ekrem İmamoğlu'na destek vermeye devam ediyor. 15 Temmuz Parkı'da toplanan Edirneliler, "demokrasi ateşi" adını verdikleri ateşi yaktı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının protesto edildiği eylemde, kartondan "Hak, hukuk, adalet" yazan tabut ve mezar taşı da yapıldı.
Kaynak: ANKA / Yerel