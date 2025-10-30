Edirne'de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları: Meriç Nehri'nde Fener Alayı ve Havai Fişek Gösterisi

(EDİRNE) - Edirne Valiliği tarafından, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı kutlamaları kapsamında, Meriç Nehri'nde teknelerle fener alayı ve havai fişek gösterisi düzenlendi.

Etkinliğe yüzlerce vatandaş katılırken, katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle nehir kenarında tekneleri selamlayarak havai fişek gösterisini izledi. Meriç Nehri'nde saltanat kayıkları, amatör balıkçılar, kürek takımı, AFAD, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğüne ait kayıklar muhteşem bir gösteriye imza attı.

İzmir Marşı eşliğinde Meriç Nehri kırmızı beyaz renge büründü. Edirne Valisi Yunus Sezer ve protokol üyeleri, görsel şölene tanıklık etti.