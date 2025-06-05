Edirne'de Çocukların Şeker Toplama Geleneği Kurban Bayramı'nda Yaşatıldı

Edirne'de Çocukların Şeker Toplama Geleneği Kurban Bayramı'nda Yaşatıldı
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Edirne'nin Geçkinli köyünde, yüz yılı aşkın süredir süren çocukların bayram arefesinde şeker toplama geleneği, bu yıl Kurban Bayramı öncesinde de devam etti. Çocuklar, geleneksel kıyafetleriyle köy meydanında büyüklerin ellerini öperek şeker topladı.

Edirne'de yüz yılı aşkın süredir bayram arefelerinde sürdürülen çocukların şeker toplama geleneği, Kurban Bayramı arefesinde de yaşatıldı.

Merkeze bağlı Geçkinli köyünde yaklaşık asırlardır devam eden gelenek bu yıl da tekrarlandı. Köy meydanında toplanan çocuklar, ellerinde torbalarla büyüklerin ellerini öperek şeker topladı. "Bana ve kadama" diyerek, ev ev dolaşan çocuklar, bayram neşesini yaşadı.

Çocuklara şeker ve kurabiye dağıtan aileler, geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler. Yaşları 4 ile 13 arasında değişen minikler, geleneksel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Hem büyükler hem de çocuklar bu kültürel mirası yaşatmanın mutluluğunu paylaştı.

Geçkinli Köyü Muhtarı Naci Paşa, geleneğin önemine dikkat çekerek, "Köyümüzde asırlardır bayram günlerinde çocuklar için şeker toplama geleneği sürdürülüyor. Biz de bu kültürü gelecek nesillere aktarmak için çaba göstereceğiz ve yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Osmanlı döneminde kalan bir gelenek olduğunu belirten bir köylü, "Ben 72 yaşındayım. Osmanlı'dan süre gelen bir gelenek. Bu geleneği gelecek nesillere ulaştırmak için uğraş veriyoruz. Eskiden börek, poğaça tarzı şeyler yapılır idi şimdi paketli hijyenik olan ürünlere dönüştü. Gelecek nesiller de bu geleneği görecekler inşallah. Biz elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Her yıl geliyoruz"

Edirne'den köye şeker toplamaya gelen Arya ve Mila Özşener kardeşler ise, "Her yıl köye bu gelenek için geliyoruz. Şekerleri topluyor ve eve götürüyoruz. Bu geleneği çok sevdik" dedi - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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