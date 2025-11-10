Haberler

Edirne'de 'Ata'ya Saygı' Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Ata'ya Saygı' sergisi, Atatürk'ü Anma programı çerçevesinde açıldı. Sergide, Radife Ot'un el işçiliğiyle hazırladığı 20 eser sanatseverlerle buluştu.

(EDİRNE) – Edirne Valiliğince düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı kapsamında, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda "Ata'ya Saygı" adlı özel sergi açıldı.

Sergide, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Radife Ot'un dival nakış (sim sırma) tekniğiyle, el işçiliğiyle hazırladığı 20 eser, Devecihan Kültür Merkezi Hayri Çizel Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Türk bayrağı, Atatürk'ün imzası ve silüetinden oluşan eserlerin yer aldığı serginin açılış kurdelesini, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk kesti.

Radife Ot, 10 Kasım'da sergisinin açılmasının kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87'nci yıl dönümünde böyle bir sergi açmak benim için çok gurur verici, çok mutlu oldum. Valiliğimizin ve kültür müdürlüğümüzün ricası üzerine yaptığım üçüncü sergim. Benim için çok büyük anlam taşıyor. Böyle bir günde bu sergiyi yapmam, Atamızın huzurunda bana gurur veriyor" dedi.

"Ata'ya Saygı" sergisi, Devecihan Kültür Merkezi Hayri Çizel Sergi Salonu'nda 14 Kasım Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: ANKA / Yerel
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

Balıkesir beşik gibi! Korkutan bir deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ersin Destanoğlu'ndan bahis iddialarına ret

PFDK'ye sevk edilen Ersin Destanoğlu hemen telefona sarıldı
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Tüm ailesini kaybetmişti! Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu

Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu! Direkt oraya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Ersin Destanoğlu'ndan bahis iddialarına ret

PFDK'ye sevk edilen Ersin Destanoğlu hemen telefona sarıldı
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.