Edirne'de 'Ata'ya Saygı' Sergisi Açıldı

(EDİRNE) – Edirne Valiliğince düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı kapsamında, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda "Ata'ya Saygı" adlı özel sergi açıldı.

Sergide, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Radife Ot'un dival nakış (sim sırma) tekniğiyle, el işçiliğiyle hazırladığı 20 eser, Devecihan Kültür Merkezi Hayri Çizel Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Türk bayrağı, Atatürk'ün imzası ve silüetinden oluşan eserlerin yer aldığı serginin açılış kurdelesini, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk kesti.

Radife Ot, 10 Kasım'da sergisinin açılmasının kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87'nci yıl dönümünde böyle bir sergi açmak benim için çok gurur verici, çok mutlu oldum. Valiliğimizin ve kültür müdürlüğümüzün ricası üzerine yaptığım üçüncü sergim. Benim için çok büyük anlam taşıyor. Böyle bir günde bu sergiyi yapmam, Atamızın huzurunda bana gurur veriyor" dedi.

"Ata'ya Saygı" sergisi, Devecihan Kültür Merkezi Hayri Çizel Sergi Salonu'nda 14 Kasım Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.