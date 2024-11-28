Üye Girişi
Haberler
Sahte dolar nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı

Sahte dolar, gerçeğinden nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı

 Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı

Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı

 Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

Yanı başımızda patlak veren savaşta son durumu en iyi anlatan görüntü
Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar

Edirne'de 1952 Yapımı Camide Minare Kontrollü Olarak Yıkıldı

Edirne'de 1952 Yapımı Camide Minare Kontrollü Olarak Yıkıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kozköy'de 1952 yılında yapılan ve zamanla hasar gören caminin minaresi, kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yerinde incelemelerde bulunan Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve İl Genel Meclisi Üyesi Taner Altın, yeni minarenin yapım sürecinin yakında başlayacağını belirtti.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kozköy'de 1952 yılında yapılan ve zamanla hasar gören caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Edirne İl Genel Meclisi'nin AK Parti'li Üyesi Taner Altın Kozköy'de 1952 yılında inşa edilen ve bu süreçte hasar gördüğü için yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Alınan tedbirler ile caminin minaresi, vinç yardımıyla kontrollü bir şekilde yıkıldı. İl Genel Meclisi Üyesi Altın yeni minare yapım sürecinin en yakın zamanda başlatılacağını söyledi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İstanbul'da cesetler sahile vurdu
img

O sözler Cübbeli'ye mi?
img

İstanbul'da iki ilçeye giriş paralı olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

AZ Alkmaar hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? AZ hangi takım, açılımı ne? Perşembe hangi diziler var? 28 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler Beşiktaş Maccabi Tel Aviv 11'i! Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? AZ Alkmaar Galatasaray 11'i! Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Beşiktaş Maccabi Tel Aviv CANLI izle! (ŞİFRESİZ) BJK Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? IPTV çöktü mü, kapandı mı? AZ Alkmaar Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ) AZ Alkmaar Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki TRT 1 canlı maç izle! AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Erhan Afyoncu kimdir? MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu hayatı ve biyografisi! BUSKİ Bursa su kesintisi! 28-29 Kasım Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.